'Идет постепенное истощение': Данилов назвал соотношение потерь Украины и РФ на Донбассе

Россияне пытаются найти слабые места в обороне Украины, но у них ничего не получается.

Данилов назвал соотношение потерь Украины и РФ на Донбассе / УНИАН, 93-я ОМБр Холодный Яр

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что потери российской оккупационной армии на Донбассе в семь раз превышают потери Вооруженных сил Украины.

Как отметил Данилов в интервью 24 каналу, до начала полномасштабного вторжения в Украину россиянам почти удалось убедить весь мир в том, что Украина не выстоит. Сейчас же украинцы на поле боя доказали, что способны отстоять свою независимость и свободу.

По его словам, российские захватчики стремятся завершить оккупацию Донецкой и Луганской областей. Туда оккупанты нагнали 374 батальона. Россияне пытаются найти слабые места в обороне Украины, но у них ничего не получается. К тому же, потери врага существенно превышают потери ВСУ.

"Потери врага, касающиеся Донецкого и Луганского направления, в 7 раз больше, чем потери наших военных", - сказал Данилов.

Секретарь СНБО добавил, что у российских захватчиков идет постепенное истощение.

"Как россияне будут двигаться дальше, будет зависеть от многих факторов, но мы видим, что идет постепенное истощение", - резюмировал он.

Потери Украины и России на войне

Ранее советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что потери украинской армии во время войны, которую развязала в Украине Россия, составляют от 10 до 13 тысяч погибших. В то же время потери оккупационной армии намного больше.

Как отметил руководитель Службы внешней разведки Украины и генерал армии Николай Маломуж, власти России скрывают реальные потери своей армии, которые она несет в войне против Украины. По его словам, более 55 тысяч россиян уже убиты и 60-70 тысяч ранены. Всего около 100 тысяч убитых и раненых. Он подчеркнул, что около 90% оккупантов – без ног, без рук, с тяжелыми ранениями и увечьями. Обратно на фронт возвращается лишь 10%.

Более того, российское командование скрывает причины гибели мобилизованных россиян перед новой волной призыва, чтобы предотвратить бунты в армии. В связи с этим командиры рассказывают родственникам ликвидированных оккупантов, что те якобы "уснули и не проснулись".

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