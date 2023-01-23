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Начальник Генштаба Норвегии удивил цифрами потерь Украины и РФ на войне

23 января 2023, 22:48
Главнокомандующий норвежской армии подчеркнул, что сейчас Украине крайне нужна военная поддержка.
Начальник Генштаба Норвегии удивил цифрами потерь Украины и РФ на войне
Начальник Генштаба Норвегии назвал потери Украины и России на войне / 28-я ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода

Главнокомандующий Вооруженных сил Норвегии Эйрик Кристофферсен заявил, что на войне в Украине Россия потеряла убитыми или ранеными 180 тысяч своих солдат.

"Потери русских начинают приближаться к 180 тысячам убитых или раненых солдат", - сказал Кристофферсен в интервью TV2.

Кроме того, по его информации, цифры потерь Украины, вероятно, превышают 100 тысяч погибших и раненых защитников.

"Кроме того, в Украине около 30 тысяч мирных жителей погибли в этой ужасной войне, которая происходит не так далеко от нас", - сказал глава Минобороны Норвегии.

Кристофферсен также заявил, что у России до сих пор есть возможность производить оружие, покупать оборудование со своих складов и мобилизовать еще больше людей. "Россия на самом деле может продержаться очень долго", - отметил он.

Главнокомандующий норвежской армии подчеркнул, что сейчас Украине крайне нужна военная поддержка. В частности, надо больше систем противовоздушной обороны.

"Больше всего волнует то, сможет ли Украина удержать российскую авиацию от участия в войне. Мы не видели больших усилий со стороны российских ВВС благодаря противовоздушной обороне, которая есть у Украины", - добавил Кристофферсен.

Он также отметил, что Украине крайне нужны танки, чтобы идти в наступление и возвращать оккупированные территории. "Если они собираются идти в наступление зимой, они им нужны быстро", - резюмировал генерал.

Потери Украины и России на войне

Ранее советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что потери украинской армии во время войны, которую развязала в Украине Россия, составляют от 10 до 13 тысяч погибших. В то же время потери оккупационной армии намного больше.

Как отметил руководитель Службы внешней разведки Украины и генерал армии Николай Маломуж, власти России скрывают реальные потери своей армии, которые она несет в войне против Украины. По его словам, более 55 тысяч россиян уже убиты и 60-70 тысяч ранены. Всего около 100 тысяч убитых и раненых. Он подчеркнул, что около 90% оккупантов – без ног, без рук, с тяжелыми ранениями и увечьями. Обратно на фронт возвращается лишь 10%.

Более того, российское командование скрывает причины гибели мобилизованных россиян перед новой волной призыва, чтобы предотвратить бунты в армии. В связи с этим командиры рассказывают родственникам ликвидированных оккупантов, что те якобы "уснули и не проснулись".

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