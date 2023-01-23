'Две-три недели': Мишель заявил о решающем периоде в войне в Украине и предупредил о новой атаке

Председатель Евросовета отметил, что поражение Украины в войне может стать "очень опасным прецедентом" для Европы в будущем.

Шарль Мишель заявил о решающем периоде в войне в Украине / ua.depositphotos.com

Председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил, что следующие две-три недели будут решающими для Украины и мира. Он подчеркнул, что украинским защитникам нужно как можно быстрее предоставить всю нужную военную технику.

"Ближайшие недели, две или три, являются решающими. То, что произойдет в 2023 году, и многое другое зависит от следующих нескольких недель. Вот что определит наше будущее. Мы должны быть с Украиной и оказывать им всю необходимую поддержку. Мы не можем подвести их", - сказал Мишель в интервью испанскому изданию El Mundo.

Председатель Евросовета отметил, что поражение Украины в войне может стать "очень опасным прецедентом" для Европы в будущем.

"Не может быть свободной и безопасной Европы без свободной и безопасной Украины", - добавил он.

Кроме того, в другом интервью для польского издания Rzeczpospolitej Шарль Мишель заявил, что "Украину ждет массированная атака".

"У украинской власти есть очень четкое видение того, что сейчас будет происходить. По их мнению, существует серьезный риск массированной ответной атаки со стороны России в ближайшие недели. Вот почему так важны смелые решения по поставкам военной техники", - сказал президент Европейского совета по итогам своего недавнего визита в Киев.

Угроза повторного наступления России на Украину

Недавно секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что страна-агрессор Россия в ближайшие месяцы может пойти в наступление на Украину. По его мнению, Москва больше не способна вести затяжную войну против Киева и готова идти ва-банк. В связи с этим Украину ожидают сложные и решающие 2-3 месяца.

Министр обороны Алексей Резников заявил, что ситуация на фронтах войны России против Украины постоянно меняется, поэтому надо учитывать разные сценарии. По его словам, решение оккупантов о повторном наступлении может зависеть от погодных условий и их готовности к проведению подобных операций.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал немедленно увеличить поставки оружия Украине, поскольку, по его словам, наступил поворотный момент российской полномасштабной войны. "Если мы хотим достичь мирного решения путем переговоров завтра, мы должны предоставить больше оружия сегодня", - пояснил он.

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