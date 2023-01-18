glavred
УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

"Мы поймем, выживет ли Украина": Дуда заявил, что вскоре наступит решающий момент в войне

18 января 2023, 21:21
Президент Польши подчеркнул, что российская армия продолжает накапливать силы, и, вероятно, готовится к новому наступлению.
'Мы поймем, выживет ли Украина': Дуда заявил, что вскоре наступит решающий момент в войне
Дуда заявил, что вскоре наступит решающий момент в войне России против Украины / president.gov.ua

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что через несколько месяцев или недель наступит решающий момент в войне России против Украины. В связи с этим польский президент призвал партнеров и союзников усилить военную помощь Украине.

"Через несколько месяцев или недель наступит решающий момент этой войны, и мы поймем, выживет ли Украина", - сказал Дуда на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Президент Польши подчеркнул, что российская армия продолжает накапливать силы, и, вероятно, готовится к новому наступлению. Дуда отметил, что сейчас критически важно предоставить Киеву больше современных танков и ракет.

Он добавил, что хорошо понимает Украину, которая хочет стать частью западного сообщества, частью западной зоны безопасности.

"Они хотят быть членами ЕС, членами НАТО, но прежде всего они хотят выжить. Нам нужно помочь им", - резюмировал Дуда.

Угроза повторного наступления России на Украину

Недавно секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что страна-агрессор Россия в ближайшие месяцы может пойти в наступление на Украину. По его мнению, Москва больше не способна вести затяжную войну против Киева и готова идти ва-банк. В связи с этим Украину ожидают сложные и решающие 2-3 месяца.

Министр обороны Алексей Резников заявил, что ситуация на фронтах войны России против Украины постоянно меняется, поэтому надо учитывать разные сценарии. По его словам, решение оккупантов о повторном наступлении может зависеть от погодных условий и их готовности к проведению подобных операций.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал немедленно увеличить поставки оружия Украине, поскольку, по его словам, наступил поворотный момент российской полномасштабной войны. "Если мы хотим достичь мирного решения путем переговоров завтра, мы должны предоставить больше оружия сегодня", - пояснил он.

Вас может заинтересовать:

война в Украине Анджей Дуда война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

21:58

Напиток будет испорчен: почему нельзя заливать кофе кипятком – ответ вас удивит

21:26

"Уже не первый инцидент": авиаэксперт объяснил, из-за чего мог упасть вертолет в БроварахВидео

21:24

Катастрофа в Броварах: Россия распространяет дикие фейки про трагедиюВидео

21:21

"Мы поймем, выживет ли Украина": Дуда заявил, что вскоре наступит решающий момент в войнеВидео

21:01

Пошли в садик и не вернулись: катастрофа в Броварах забрала у мужчины сразу жену и дочьВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

20:42

"Невозможно поверить": шокированная Тина Кароль показала совместное фото с МонастырскимВидео

20:37

"На завод пойдем работать": российская спортсменка устроила скандал из-за войны в УкраинеВидео

20:24

"ВСУ в 2 км от Кременной": 15 тысяч оккупантов могут попасть в окружение – СнегиревВидео

20:03

"Война замедлилась, РФ готовится к реваншу": Зеленский оценил ситуацию на фронтеВидео

Реклама
20:02

В Украине ударит невероятная жара и налетит мощнейший ураган: синоптики назвали датуВидео

19:36

Знай наших: путинского лизоблюда Баскова прокляли Конотопские ведьмыВидео

19:17

"Наступил переломный момент": Столтенберг призвал членов НАТО немедленно дать еще оружия УкраинеВидео

19:03

Зеленский назвал последствия трагедии в БроварахВидео

18:48

"Уверена на 90%": российский аналитик заявила, что авиакатастрофа в Броварах могла быть диверсиейВидео

18:39

Угроза наступления России в феврале-марте: Резников заявил, что нужно готовиться к любым сценариямВидео

18:37

На России готовятся к исключению из ООН и появлению "тюрко-бандеровцев"мнение

18:19

"Больно, но страха нет": под Бахмутом погибли двое бойцов, одному еще не было даже 19-ти лет

18:03

Космический пирог для всей семьи: безупречный рецепт, который покорил весь мирВидео

17:26

Почему на Крещение никогда нельзя плакать: приметы на 19 января и что нельзя делатьВидео

17:10

Медведев разразился абсурдом по "диалогу" с Украиной: мечтает о "сдаче" Киевом своих территорийВидео

Реклама
17:07

Поисково-спасательные работы в Броварах завершили: данные о погибших резко изменилисьВидео

16:58

"Вы борщ": Катя Осадчая рассказала о первой серьезной проказе полуторагодовалого сына

16:27

Восточный гороскоп предсказывает неслыханное богатство 4 знакам: кто вскоре будет купаться в деньгахВидео

16:17

Огромная потеря для Украинымнение

15:53

Украину ждет победа с возвращением Крыма: историк назвал сроки полной капитуляции РоссииВидео

15:49

За день до гибели докладывал Зеленскому: появилось последнее фото с МонастырскимВидео

15:33

Клименко возглавил МВД вместо МонастырскогоВидео

15:29

Раскрасневшуюся Жизель Бюндхен застукали наедине с потенциальным любовником

15:28

Узнала о трагедии при людях: Елена Зеленская в Давосе разрыдалась из-за гибели МонастырскогоВидео

15:09

Ранена беременная женщина: мэр Броваров рассказал о состоянии пострадавших от падения вертолетаВидео

15:02

Летели в Харьков в срочном порядке: названы имена всех погибших пассажиров и пилотов в БроварахВидео

14:58

"Конца не вижу": генсек ООН удивил версией об окончании войны в УкраинеВидео

14:50

Украине могут отправить до 100 танков: у 12 стран есть Leopard, все ждут решения ГерманииВидео

14:42

В Казахстане отменяют концерты якутской певицы, которая участвовала в Z-концерте

14:33

В Кирилловке взорвали оккупантов и коллаборантов: взрыв слышал весь поселокВидео

14:07

Российскому фигуристу Костомарову стало хужеВидео

13:55

Путин разразился порцией бреда и назвал Донбасс "историческими территориями" РоссииВидео

13:46

В СБУ назвали три версии причин крушения вертолета в БроварахВидео

13:44

Говорят, что это работает: зачем люди кладут мыло под простынь

13:34

Катерина Кухар поделилась действенным способом справляться с тревогойВидео

Реклама
13:30

Как почистить куриную печень и в чем ее лучше вымачивать, чтобы она таяла во рту: бомбический секретВидео

13:26

Крушение вертолета в Броварах: "разбитая" София Ротару отреагировала на новость о трагедииВидео

13:20

"Как дальше жить, я не представляю себе": Лавров заговорил о завершении войны в УкраинеВидео

13:10

Оккупанты пытались прорваться в Бахмут: пограничники жестко остановили наступление врагаВидео

13:09

Россия увеличила число войск в Украине: Арестович назвал цель оккупантовВидео

13:00

Гороскоп на завтра 19 января 2023: Тельцам – энергия и свершения, а Девам – выдержка и самообладание

12:42

Трагедия в Броварах: Святослав Вакарчук назвал гибель Дениса Монастырского личной утратойВидео

12:42

Тина Кароль топлесс похвасталась своим похудениемВидео

12:35

Вертолет упал возле детского сада, погиб глава МВД: Зеленский сделал заявление о трагедии в БроварахВидео

12:28

"Горел, кружил и выбирал наименьшее здание": свидетель о падении вертолета в БроварахВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныНовости Харькова
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
Праздники
Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023Календарь 2023
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиНовогодний маникюр
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять