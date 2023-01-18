'Мы поймем, выживет ли Украина': Дуда заявил, что вскоре наступит решающий момент в войне

Президент Польши подчеркнул, что российская армия продолжает накапливать силы, и, вероятно, готовится к новому наступлению.

Дуда заявил, что вскоре наступит решающий момент в войне России против Украины / president.gov.ua

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что через несколько месяцев или недель наступит решающий момент в войне России против Украины. В связи с этим польский президент призвал партнеров и союзников усилить военную помощь Украине.

"Через несколько месяцев или недель наступит решающий момент этой войны, и мы поймем, выживет ли Украина", - сказал Дуда на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Президент Польши подчеркнул, что российская армия продолжает накапливать силы, и, вероятно, готовится к новому наступлению. Дуда отметил, что сейчас критически важно предоставить Киеву больше современных танков и ракет.

Он добавил, что хорошо понимает Украину, которая хочет стать частью западного сообщества, частью западной зоны безопасности.

"Они хотят быть членами ЕС, членами НАТО, но прежде всего они хотят выжить. Нам нужно помочь им", - резюмировал Дуда.

Угроза повторного наступления России на Украину

Недавно секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что страна-агрессор Россия в ближайшие месяцы может пойти в наступление на Украину. По его мнению, Москва больше не способна вести затяжную войну против Киева и готова идти ва-банк. В связи с этим Украину ожидают сложные и решающие 2-3 месяца.

Министр обороны Алексей Резников заявил, что ситуация на фронтах войны России против Украины постоянно меняется, поэтому надо учитывать разные сценарии. По его словам, решение оккупантов о повторном наступлении может зависеть от погодных условий и их готовности к проведению подобных операций.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал немедленно увеличить поставки оружия Украине, поскольку, по его словам, наступил поворотный момент российской полномасштабной войны. "Если мы хотим достичь мирного решения путем переговоров завтра, мы должны предоставить больше оружия сегодня", - пояснил он.

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