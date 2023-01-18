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Угроза наступления России в феврале-марте: Резников заявил, что нужно готовиться к любым сценариям

18 января 2023, 18:22
Нужно предусматривать разные сценарии агрессии РФ – от худшего до лучшего – данные часто меняются, сказал министр обороны Украины Алексей Резников.
Алексей Резников
Наступление РФ зависит от погодных условий, ресурсов и подготовки - Резников / Коллаж УНИАН, Минобороны РФ

Ситуация на фронтах войны России против Украины постоянно меняется, поэтому нужно учитывать разные сценарии. Решение оккупантов о повторном наступлении может зависеть от погодных условий и их готовности к проведению подобных операций. Об этом заявил министр обороны Алексей Резников.

В интервью УНН он рассказал о том, что данные на поле боя часто меняются и информацию приходится постоянно анализировать. Нужно учитывать различные сценарии дальнейшего развития событий.

"Данные меняются, а ты ведь не можешь загуглить эту информацию. Ее надо получить. Далее ты анализируешь эти факты, а информация ведь не стопроцентная. Ты можешь планировать, анализировать, делать определенные или предположения, или прогнозы, или писать сценарий. И правильным будет писать разные сценарии - от худшего до лучшего", - полагает Резников.

По его словам, возможное наступление РФ на Украину в ближайшие месяцы зависит от нескольких факторов. Среди них погодные условия, которые непонятно, когда возникнут – в конце февраля, начале марта или конце марта, и готовность оккупантов к проведению подобных операций.

"Вы же понимаете, что колесная техника по сырой почве не пойдет? Только, как военные говорят, "гусянка" - гусеничные, а их меньше, чем колесных. Как вы будете вести наступление, если у вас нет возможности продвигаться? Только по дорогам, как они это делали год назад, но на дорогах они выстраиваются в колонну, а у нас артиллерия, позволяющая ее курить... "горит пылающая техника вражеская" - известная песня, мы с внуками припеваем. А если идти в наступление по фронту, то должны быть условия - это либо мерзлая почва, либо уже сухая земля. Поэтому вопрос - это конец февраля, начало марта или конец марта? Это вопрос и погодных условий, в том числе накопленных ими ресурсов, готовности их подразделений в том ресурсе, т.е. ряд факторов, которые должны вместе собраться, если мы говорим о подготовленном наступлении. А не о неподготовленном, как они это сделали в феврале прошлого года, и его последствия мы знаем", - подчеркнул Алексей Резников.

Угроза наступления России на Украину

Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что страна-агрессор РФ в ближайшие месяцы может пойти в наступление на Украину.

По его мнению, Москва больше не способна вести затяжную войну против Киева и готова идти ва-банк. В связи с этим Украину ждут сложные и решающие 2-3 месяца.

Заместитель начальника Главного управления Генерального штаба ВСУ, бригадный генерал Алексей Громов сказал, что, по прогнозам, оккупанты РФ в скором времени могут попытаться осуществить захват всей Донецкой области. Далее они планируют продвинуться в Запорожской области.

Глава Минобороны Украины Алексей Резников говорил, что агрессор Россия может пойти в новое наступление весной. По мнению Резникова, возможно, оккупанты будут атаковать с южных и восточных районов, которые они захватили.

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Война России против Украины:

Минобороны Украины Алексей Резников война России и Украины
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