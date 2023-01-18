'Война замедлилась, РФ готовится к реваншу': Зеленский оценил ситуацию на фронте

Глава государства подчеркнул, что на востоке страны идут ожесточенные бои, однако украинские силы стойко держат оборону.

Зеленский оценил ситуацию на фронте / president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что из-за погодных условий боевые действия замедлились. Российские оккупационные войска хотят усилиться и готовятся к реваншу на фронте. Украинский гарант подчеркнул, что у оккупантов ничего не получится.

"Война действительно замедляется зимой и есть понятные обстоятельства и понятные причины. Все устают: природа, люди и, слава Богу, враг также", - сказал Зеленский во время онлайн-выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Глава государства подчеркнул, что на востоке страны идут ожесточенные бои, однако украинские силы стойко держат оборону. Он также отметил, что на юге и севере ситуация контролируемая.

"Мы видим, что Россия пытается идти, усиливаться и готовиться к реваншу. Мы считаем, что им не удастся, потому что они воюют не против Украины, а против цивилизованного подхода к жизни", - сказал Зеленский.

Россияне готовят повторное наступление на Украину

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что несмотря на поражения и огромное количество военных проблем, российские оккупационные войска надеются вернуться к наступательным операциям в этом году.

Как отметил Кулеба, за время полномасштабного вторжения российская армия еще не полностью истощена. Именно поэтому захватчики могут возобновить большое наступление против Украины.

Глава МИД подчеркнул, что украинские власти делают все возможное, чтобы не допустить этого. Он также выразил убеждение, что Украина добьется успеха и россияне не смогут продвинуться вглубь нашей страны.

Секретарь СНБО Алексей Данилов недавно также заявил, что российская армия в ближайшее время может попытаться осуществить свой последний рывок в войне против Украины. По его словам, Украина ежедневно готовится к возможному наступлению, ведь россияне могут осуществить свой последний рывок на годовщину полномасштабного вторжения или уже в марте.

Как сообщает The Times со ссылкой на данные западной разведки, президент страны-агрессора Владимир Путин готовится объявить новую волну мобилизации для участия в войне в Украине. В ходе новой волны мобилизации на фронт могут отправить до 500 тысяч человек.

Издание отмечает, что решение будет принято в течение нескольких недель, и к апрелю на фронт отправят до полумиллиона человек, "чтобы начать новое масштабное наступление".

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