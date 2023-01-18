glavred
УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Война замедлилась, РФ готовится к реваншу": Зеленский оценил ситуацию на фронте

18 января 2023, 20:03
Глава государства подчеркнул, что на востоке страны идут ожесточенные бои, однако украинские силы стойко держат оборону.
'Война замедлилась, РФ готовится к реваншу': Зеленский оценил ситуацию на фронте
Зеленский оценил ситуацию на фронте / president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что из-за погодных условий боевые действия замедлились. Российские оккупационные войска хотят усилиться и готовятся к реваншу на фронте. Украинский гарант подчеркнул, что у оккупантов ничего не получится.

"Война действительно замедляется зимой и есть понятные обстоятельства и понятные причины. Все устают: природа, люди и, слава Богу, враг также", - сказал Зеленский во время онлайн-выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Глава государства подчеркнул, что на востоке страны идут ожесточенные бои, однако украинские силы стойко держат оборону. Он также отметил, что на юге и севере ситуация контролируемая.

"Мы видим, что Россия пытается идти, усиливаться и готовиться к реваншу. Мы считаем, что им не удастся, потому что они воюют не против Украины, а против цивилизованного подхода к жизни", - сказал Зеленский.

Россияне готовят повторное наступление на Украину

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что несмотря на поражения и огромное количество военных проблем, российские оккупационные войска надеются вернуться к наступательным операциям в этом году.

Как отметил Кулеба, за время полномасштабного вторжения российская армия еще не полностью истощена. Именно поэтому захватчики могут возобновить большое наступление против Украины.

Глава МИД подчеркнул, что украинские власти делают все возможное, чтобы не допустить этого. Он также выразил убеждение, что Украина добьется успеха и россияне не смогут продвинуться вглубь нашей страны.

Секретарь СНБО Алексей Данилов недавно также заявил, что российская армия в ближайшее время может попытаться осуществить свой последний рывок в войне против Украины. По его словам, Украина ежедневно готовится к возможному наступлению, ведь россияне могут осуществить свой последний рывок на годовщину полномасштабного вторжения или уже в марте.

Как сообщает The Times со ссылкой на данные западной разведки, президент страны-агрессора Владимир Путин готовится объявить новую волну мобилизации для участия в войне в Украине. В ходе новой волны мобилизации на фронт могут отправить до 500 тысяч человек.

Издание отмечает, что решение будет принято в течение нескольких недель, и к апрелю на фронт отправят до полумиллиона человек, "чтобы начать новое масштабное наступление".

Больше новостей о повторном наступлении РФ:

война в Украине Владимир Зеленский война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

20:03

"Война замедлилась, РФ готовится к реваншу": Зеленский оценил ситуацию на фронте

20:02

В Украине ударит невероятная жара и налетит мощнейший ураган: синоптики назвали датуВидео

19:36

Знай наших: путинского лизоблюда Баскова прокляли Конотопские ведьмыВидео

19:17

"Наступил переломный момент": Столтенберг призвал членов НАТО немедленно дать еще оружия УкраинеВидео

19:03

Зеленский назвал последствия трагедии в БроварахВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

18:48

"Уверена на 90%": российский аналитик заявила, что авиакатастрофа в Броварах могла быть диверсиейВидео

18:39

Угроза наступления России в феврале-марте: Резников заявил, что нужно готовиться к любым сценариямВидео

18:37

На России готовятся к исключению из ООН и появлению "тюрко-бандеровцев"мнение

18:19

"Больно, но страха нет": под Бахмутом погибли двое бойцов, одному еще не было даже 19-ти лет

Реклама
18:03

Космический пирог для всей семьи: безупречный рецепт, который покорил весь мирВидео

17:26

Почему на Крещение никогда нельзя плакать: приметы на 19 января и что нельзя делатьВидео

17:10

Медведев разразился абсурдом по "диалогу" с Украиной: мечтает о "сдаче" Киевом своих территорийВидео

17:07

Поисково-спасательные работы в Броварах завершили: данные о погибших резко изменилисьВидео

16:58

"Вы борщ": Катя Осадчая рассказала о первой серьезной проказе полуторагодовалого сына

16:27

Восточный гороскоп предсказывает неслыханное богатство 4 знакам: кто вскоре будет купаться в деньгахВидео

16:17

Огромная потеря для Украинымнение

15:53

Украину ждет победа с возвращением Крыма: историк назвал сроки полной капитуляции РоссииВидео

15:49

За день до гибели докладывал Зеленскому: появилось последнее фото с МонастырскимВидео

15:33

Клименко возглавил МВД вместо МонастырскогоВидео

15:29

Раскрасневшуюся Жизель Бюндхен застукали наедине с потенциальным любовником

Реклама
15:28

Узнала о трагедии при людях: Елена Зеленская в Давосе разрыдалась из-за гибели МонастырскогоВидео

15:09

Ранена беременная женщина: мэр Броваров рассказал о состоянии пострадавших от падения вертолетаВидео

15:02

Летели в Харьков в срочном порядке: названы имена всех погибших пассажиров и пилотов в БроварахВидео

14:58

"Конца не вижу": генсек ООН удивил версией об окончании войны в УкраинеВидео

14:50

Украине могут отправить до 100 танков: у 12 стран есть Leopard, все ждут решения ГерманииВидео

14:42

В Казахстане отменяют концерты якутской певицы, которая участвовала в Z-концерте

14:33

В Кирилловке взорвали оккупантов и коллаборантов: взрыв слышал весь поселокВидео

14:07

Российскому фигуристу Костомарову стало хужеВидео

13:55

Путин разразился порцией бреда и назвал Донбасс "историческими территориями" РоссииВидео

13:46

В СБУ назвали три версии причин крушения вертолета в БроварахВидео

13:44

Говорят, что это работает: зачем люди кладут мыло под простынь

13:34

Катерина Кухар поделилась действенным способом справляться с тревогойВидео

13:30

Как почистить куриную печень и в чем ее лучше вымачивать, чтобы она таяла во рту: бомбический секретВидео

13:26

Крушение вертолета в Броварах: "разбитая" София Ротару отреагировала на новость о трагедииВидео

13:20

"Как дальше жить, я не представляю себе": Лавров заговорил о завершении войны в УкраинеВидео

13:10

Оккупанты пытались прорваться в Бахмут: пограничники жестко остановили наступление врагаВидео

13:09

Россия увеличила число войск в Украине: Арестович назвал цель оккупантовВидео

13:00

Гороскоп на завтра 19 января 2023: Тельцам – энергия и свершения, а Девам – выдержка и самообладание

12:42

Трагедия в Броварах: Святослав Вакарчук назвал гибель Дениса Монастырского личной утратойВидео

12:42

Тина Кароль топлесс похвасталась своим похудениемВидео

Реклама
12:35

Вертолет упал возле детского сада, погиб глава МВД: Зеленский сделал заявление о трагедии в БроварахВидео

12:28

"Горел, кружил и выбирал наименьшее здание": свидетель о падении вертолета в БроварахВидео

12:23

Падение вертолета в Броварах: погибли 15 человек, в том числе и дети, еще 20 - в больницеВидео

12:09

13 тысяч военных получат химические грелки от Олега Крота и "Фундации Течия"

12:08

Лунный посевной календарь на февраль 2023: когда сеять, пикировать, пересаживать и удобрять

11:58

"Мы рады, что оно далеко и не беспокоит": бывшая жена Бардаша отреагировала на его бредВидео

11:50

Анна Седокова сделала пятилетнему сыну тату: "Теперь отращиваем волосы на дреды"

11:49

"Вертолет снизился, ударился и вспыхнул": очевидец рассказал о моменте трагедии в БроварахВидео

11:25

Глава МВД Монастырский отправлялся на вертолете в одну из горячих точек – Офис президентаВидео

11:13

"Хвалили его методы": у Путина до сих пор есть тайные союзники в Европе – премьер ИспанииВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочери
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиНовогодний маникюр
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять