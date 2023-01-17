glavred
УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Эксперт оценил вероятность полумиллионной мобилизации в РФ для нового наступления

17 января 2023, 16:05
Учебно-материальная база российских ВС способна "проглотить" до 150 тысяч военных, подчеркнул Виктор Кевлюк.
Мобилизация в России
Мобилизация в России / Фото Telegram

Эксперт Центра оборонных стратегий Виктор Кевлюк оценил вероятность мобилизации в РФ еще 500 тысяч военных для продолжения войны против Украины.

"Вопрос - что происходит с этим ресурсом дальше. Учебно-материальная база российских ВС способна "проглотить" примерно 100-120 тысяч. Учитывая, что они развернули уже в 16 университетах курсы подготовки младших офицеров - пусть это будет еще 8-10 тысяч. Набирается 130 тысяч, пусть максимум - 150 тысяч", - подчеркнул он в интервью РБК-Украина.

Эксперт обратил внимание на то, что у оккупантов возникнет вопрос: куда девать еще 350 тысяч.

"Сомнительно, что они влезут в пункты постоянной дислокации. Я не слышал и не видел оценок, что на такое количество людей есть запасы пищи, горючего, одежды, экипировки. Это племя в резиновых шлепках и спортивных костюмах должно быть? Они формально будут оформлены как военнослужащие. Что делать дальше, куда их поселить? Не получится запихнуть в казарму, в которую помещается 200 человек, две тысячи", - отметил Кевлюк.

Кто такой Виктор Кевлюк

Эксперт Центра оборонных стратегий. Полковник запаса. Имеет за плечами 35 лет военной службы. Был начальником организационно-мобилизационного управления штаба ОК Запад (2014-2018), начальником центра гражданско-военного сотрудничества ООШ ВСУ (2018-2020).

"Во что они собираются одеть 500 тысяч человек, если у тех, кто сейчас прибыл на линию фронта, нет элементарной современной баллистической защиты, не хватает бронежилетов? Они постепенно скатываются в управление человеческими массами уровня гражданской войны 20-х годов прошлого века. То есть формально они соберут людей, но в дальнейшем справиться с ними не смогут", - добавил Кевлюк.

Ранее Алексей Данилов заявил о том, что оккупационным войскам России нужно масштабное наступление на Украину для усиления своих позиций. Они не отказывались от захвата Киева и стремления уничтожить украинскую нацию. Но Украина не даст захватчикам такой возможности и готовится к любым сценариям. Москва может пойти, в том числе, и на объявление всеобщей мобилизации.

Он рассказал о том, что враг намерен использовать потенциальное наступление с целью усиления своих позиций. В данном контексте не исключен вариант объявления Москвой общей мобилизации.

Напомним, российский социолог, публицист, автор книг Игорь Эйдман прокомментировал вероятность проведения в России новой волны мобилизации на фоне неудач в войне против Украины.

Он считает, что современные войны выигрываются за счет превосходства в военных технологиях, к которым имеет доступ Украина, а не за счет "забрасывания врага трупами".

Читайте еще:

мобилизация война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

16:05

Эксперт оценил вероятность полумиллионной мобилизации в РФ для нового наступления

15:44

Кличко в Давосе обсудил с вице-канцлером Германии поставки в Украину Леопардов и другого вооружения

15:40

Пить или не пить: что будет с водой при повторном кипячении

15:13

Доллар по 40 останется в мечтах: в НБУ рассказали о курсе валют на ближайшие месяцыВидео

15:04

Мобилизация 500 тысяч человек и революция в РФ: историк объяснил, чем обернется авантюра ПутинаВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

15:02

Миллионеры никогда не делали 3 вещи 18 января: приметы и запреты, которые могут забрать всю удачуВидео

15:01

РФ и Беларусь будут наступать на Киев - польский аналитикВидео

14:53

Точка в скандале со "сбитой ракетой" в Днепре: Арестович уволен – ОПВидео

14:45

"Меня уже нет, я умираю": Стас Садальский раскрыл последние слова Вахтанга КикабидзеВидео

Реклама
14:44

"Сын похабно рисует Путина": свихнувшийся Бардаш поведал о личной жизниВидео

14:33

Угроза новых ударов РФ по Киеву ракетами С-400: эксперт назвал "противоядие"Видео

14:27

Безупречная закуска из сала за 50 гривен: рецепт, который покорил весь интернетВидео

14:13

Не тормозить и дать добро на Leopard для Украины: союзники Германии разнесли Шольца – ReutersВидео

13:54

Полдня без электроэнергии: украинцев предупредили об ужесточении отключенийВидео

13:54

"Мог репатриироваться в Германию, но умер за Путина": ВСУ ликвидировали бизнесмена-"вагнеровца"

13:32

От судьбы не ушел: выживший на войне в Украине оккупант самоликвидировался на родине

13:24

РФ не смогла захватить Соледар: ВСУ отражают атаки и жгут оккупантовВидео

12:58

Сухое прощание: Владимир Дантес и Надя Дорофеева официально развелись

12:49

Наступление России и падение режима Путина: историк сделал прогноз по войне в УкраинеВидео

12:20

Умер, не доехав на фронт: в РФ оккупанта похоронили в долг

Реклама
11:59

В Москве обнаружили мумифицированное тело актера из сериала Папины дочки

11:57

"Путин – это современный Гитлер, ему пора готовиться к гробу" – ДаниловВидео

11:50

"Сгубил молодость Пугачевой": Галкин публично унизил КиркороваВидео

11:47

Дуда объявил о передаче Украине около 14 танков Leopard

11:34

И рыбку съесть, и от душка избавиться: как убрать неприятный запах рыбы с одежды, рук и всей кухни

11:24

Число жертв российской ракеты в Днепре выросло до 44, под завалами нашли тело еще одного ребенка

11:15

Как замариновать лук, чтобы он не горчил и был хрустящим: обалденный рецепт, который всех удивитВидео

11:14

Гремят взрывы, проносятся самолеты: в Белгородской области уничтожены военные РФ - СМИВидео

11:11

Арестович написал заявление об уходе с должностиВидео

11:03

РФ ударила по дому в Днепре противокорабельной ракетой Х-22 - разведка Британии

11:00

С Крещенским сочельником 2023 – теплые поздравления со Щедрым вечером в открытках и стихах

11:00

Крещение 2023: приметы, традиции и правила купания в проруби

10:50

"Не говорите, что я герой": Положинский пожаловался на здоровьеВидео

10:40

Дальнобойные ракеты Украине для борьбы с РФ: в Пентагоне заявили, что пора решать вопросВидео

10:36

Угроза масштабного наступления РФ: эксперт назвал вероятные срокиВидео

10:34

"Мы не должны перегнуть палку": глава МИД Австрии призвал к "чувству меры" по отношению к РФ

10:17

Россиянка пожаловалась на то, как сторонилась ее украинка на "Мисс Вселенная"Видео

10:15

Величайшие дамские угодники и сердцееды: 5 мужских имен, владельцы которых не могут жить без изменВидео

10:04

Рецидивист стал "героем": ВСУ ликвидировали уголовника-вагнеровца

10:00

Избавляемся от герпеса за 1 день: симптомы и действенные народные средства от простуды

Реклама
09:49

С наступающим Крещением: поздравления в картинках и тёплые слова

09:34

Россия в Черном море сосредоточила 44 Калибра: в ВСУ заявили об угрозе ракетных ударовВидео

09:21

"Крым наш, все остальное тоже наше": журналисты дозвонились военному РФ, причастному к удару по ДнепруВидео

09:05

Гороскоп на сегодня 17 января 2023: Близнецам – странности, Скорпионам – учеба

09:00

Украина победит весной-летом 2023-го, России грозит военный переворот - Андрей ЗубовВидео

08:44

"Напоминает слухи о Януковиче": в ISW рассказали, кого Кремль метит в гауляйтеры УкраиныВидео

08:34

РФ готовится к масштабным действиям на фронте: названы направления возможной атаки

08:30

Сколько часов должен работать генератор: максимальный ресурс и как его не угробитьВидео

07:35

Пути к победе РФ в Украине нет - Financial Times

07:35

Арестович со второй попытки извинился за свои скандальные слова о ДнепреВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Персоны
Арестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новости
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиНовогодний маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять