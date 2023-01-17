Эксперт оценил вероятность полумиллионной мобилизации в РФ для нового наступления

Учебно-материальная база российских ВС способна "проглотить" до 150 тысяч военных, подчеркнул Виктор Кевлюк.

Мобилизация в России / Фото Telegram

Эксперт Центра оборонных стратегий Виктор Кевлюк оценил вероятность мобилизации в РФ еще 500 тысяч военных для продолжения войны против Украины.

"Вопрос - что происходит с этим ресурсом дальше. Учебно-материальная база российских ВС способна "проглотить" примерно 100-120 тысяч. Учитывая, что они развернули уже в 16 университетах курсы подготовки младших офицеров - пусть это будет еще 8-10 тысяч. Набирается 130 тысяч, пусть максимум - 150 тысяч", - подчеркнул он в интервью РБК-Украина.

Эксперт обратил внимание на то, что у оккупантов возникнет вопрос: куда девать еще 350 тысяч.

"Сомнительно, что они влезут в пункты постоянной дислокации. Я не слышал и не видел оценок, что на такое количество людей есть запасы пищи, горючего, одежды, экипировки. Это племя в резиновых шлепках и спортивных костюмах должно быть? Они формально будут оформлены как военнослужащие. Что делать дальше, куда их поселить? Не получится запихнуть в казарму, в которую помещается 200 человек, две тысячи", - отметил Кевлюк.

Кто такой Виктор Кевлюк Эксперт Центра оборонных стратегий. Полковник запаса. Имеет за плечами 35 лет военной службы. Был начальником организационно-мобилизационного управления штаба ОК Запад (2014-2018), начальником центра гражданско-военного сотрудничества ООШ ВСУ (2018-2020).

"Во что они собираются одеть 500 тысяч человек, если у тех, кто сейчас прибыл на линию фронта, нет элементарной современной баллистической защиты, не хватает бронежилетов? Они постепенно скатываются в управление человеческими массами уровня гражданской войны 20-х годов прошлого века. То есть формально они соберут людей, но в дальнейшем справиться с ними не смогут", - добавил Кевлюк.

Ранее Алексей Данилов заявил о том, что оккупационным войскам России нужно масштабное наступление на Украину для усиления своих позиций. Они не отказывались от захвата Киева и стремления уничтожить украинскую нацию. Но Украина не даст захватчикам такой возможности и готовится к любым сценариям. Москва может пойти, в том числе, и на объявление всеобщей мобилизации.

Он рассказал о том, что враг намерен использовать потенциальное наступление с целью усиления своих позиций. В данном контексте не исключен вариант объявления Москвой общей мобилизации.

Напомним, российский социолог, публицист, автор книг Игорь Эйдман прокомментировал вероятность проведения в России новой волны мобилизации на фоне неудач в войне против Украины.

Он считает, что современные войны выигрываются за счет превосходства в военных технологиях, к которым имеет доступ Украина, а не за счет "забрасывания врага трупами".

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