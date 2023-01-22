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"Путин очень себя любит и бережет": генерал Маломуж рассказал, начнется ли третья мировая война

22 января 2023, 20:07
Генерал армии отметил, что применение ядерного оружия - это фактически начать третью мировую войну.
Путин, Маломуж
Путин, Маломуж / УНИАН, ua.depositphotos.com

Бывший глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Украины Николай Маломуж в интервью Главреду рассказал, может ли эта война превратиться в третью мировую.

"Сегодня против российской агрессии объединились практически все демократические страны мира. Даже страны, которые раньше особо не поддерживали Украину и курс на предоставление ей вооружения и были дружественными по отношению к России, например, Греция и Швейцария, сейчас пересмотрели свое отношение к действиям РФ и начали помогать украинцам" - говорит Маломуж.

Маломуж отметил, что Финляндия, которая всегда чувствовала угрозу для себя со стороны России, не вмешивалась в определенные процессы, чтобы не злить Москву.

"Сегодня такие страны либо поставляют Украине оружие, либо оказывают гуманитарную, политическую или дипломатическую помощь. То есть объединяются все. Представить, что Россия в такой ситуации сможет мобилизовать свои ресурсы, чтобы противостоять миру, чрезвычайно сложно", - говорит он.

Генерал армии отметил, что применение ядерного оружия - это фактически начать третью мировую войну.

"Что касается ядерного потенциала России, который у нее есть и служит гарантией безопасности. Применить его – это фактически начать третью мировую войну и уничтожить человечество. Несколько лет подряд шла дискуссия о контроле над тактическим и стратегическим ядерным вооружением, и мировое сообщество пришло к выводу, что очередная мировая война не должна начаться, потому что она будет означать конец человечества", - говорит он.

Угрожая ядерный оружием, Путин бумерангом получил мощный ответ, говорит он.

"Путин нарушил этот принцип и угрожает применением тактического ядерного оружия. Но, начав эти угрозы, Путин бумерангом получил мощный ответ: США четко заявили и довели до сведения российского руководства, что в случае подготовки и развертывания Россией тактического или стратегического ядерного оружия она получит ответ – будут нанесены удары не только по Черноморскому флоту, но и по центрам принятия решений и центрам, которые готовят запуски ракет шахтного, морского, авиационного типа или других систем. И сейчас все эти процессы контролируется в режиме онлайн. Такую же позицию заняли и предупредили об этом россиян британцы, французы, все страны ЕС и даже китайцы. Все соглашаются, что нужно не допустить ядерной войны, а в случае подготовки России к ней применить все возможные меры, в том числе военные. Если так произойдет, это будет конец России. Такую же позицию высказал и премьер Индии, ядерной державы", - отмечет Маломуж.

Маломуж считает, что Путин был вынужден прекратить эту риторику, "поняв, что это путь в никуда, и что в первую очередь может пострадать Россия".

"Ведь как только станут заметными какие-либо действия по подготовке или развертыванию ядерных средств, сразу же по России будет нанесен мощный удар. Ядерная война станет концом человечества, когда не будет ни американцев, ни англичан, ни русских, ни китайцев – никого, Земля будет выглядеть, как Луна, на ней все вымрет. Но Путин – не самоубийца, я знаю его лично. Он даже от ковида прятался за 15-метровым столом, встречаясь с лидерами других стран. Он себя очень любит, бережет и боится за свою жизнь. Поэтому очень маловероятно, что он решится на нанесение ядерного удара и развертывание третьей мировой войны. Поэтому на 99% третьей мировой войны не будет, и Путин не посмеет наносить удары ядерными средствами", - сказал он.

Ядерный шантаж РФ

Ранее сообщалось о том, что в случае применения ядерного оружия в войне с Украиной Россия может получить ответный ядерный удар. Ответный ядерный удар по РФ могут нанести Соединенные Штаты, пишет британская The Sun.

В материале подчеркивается, что США также могут нанести ответный ядерный удар по России, в том числе по Москве.

Напомним, ранее Михаил Гончар объяснил, почему РФ не выгодно применять ядерное оружие в войне против Украины.

"Во-первых, если в России рассчитывают, что после ядерного удара по ВСУ или какому-то из городов Украина капитулирует, то этого не будет. Во-вторых, применение тактического боезаряда даст РФ определенное тактическое преимущество, но дальше должны идти российские войска и занимать эту радиоактивно зараженную территорию", — обратил внимание он.

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