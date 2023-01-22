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"Россиян готовят к затяжной войне": в разведке заявили о крахе концепции так называемой "СВО"

22 января 2023, 17:02
В ГУР подчеркнули, что Россия публично уже созрела к тому, чтобы готовить свое население к жизни в состоянии войны.
Владимир Путин, Андрей Юсов
В разведке заявили, что Кремль готовит россиян к длительной войне / сайт Кремля, УНИАН

Кремлевский диктатор Владимир Путин готовит население страны-агрессора России к жизни в состоянии длительной войны против Украины. Это означает признание краха концепции так называемой "специальной военной операции". Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона.

Как отметил Юсов, для России и преступного режима Путина затяжная война – это все, что длится более трех дней, за которые планировалось "взять Киев, свергнуть законное правительство и поднять российскую триколорну тряпку".

"Россия действительно сегодня публично уже созрела к тому, чтобы готовить свое население к жизни в состоянии войны. Путин понимает, что назад дороги нет и собственно пока продолжается эта война, держится его режим и его окружение имеет возможность зарабатывать, отправляя на убой своих граждан. Это затяжная война", - сказал представитель ГУР.

Он также подчеркнул, что у Украины и всего свободного мира совершенно другая задача – как можно скорее остановить эту кровопролитную войну. Юсов подчеркнул, что сделать это можно путем победы Украины и отвоеванием наших территории до международно признанных границ по состоянию на 1991 год, привлечением преступников к ответственности, выплатой репараций и реформацией РФ до состояния, когда она не будет нести угрозу всему человечеству.

Напомним, недавно представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий заявил, что в зависимости от результатов запланированного РФ на весну и начало лета наступления, будет зависеть исход войны.

"Весна и начало лета будут решающими в войне. Если крупное наступление России, запланированное на это время, провалится, это станет крахом России и Путина", - подчеркнул он.

К слову, Главное управление разведки Минобороны Украины не изменило своих прогнозов относительно завершения войны. Боевые действия должны завершиться в 2023 году победой ВСУ.

"Те оценки, которые давались (украинской разведкой) остаются неизменными. Есть задачи и, несмотря на их сложность, большой ценой украинцы освобождают свои территории", - отметил представитель ГУР Андрей Юсов.

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