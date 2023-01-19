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"Следующие недели могут стать решающими": глава Евросовета дал прогноз о войне в Украине

19 января 2023, 17:04
Мишель подчеркнул, что Украина и дальше будет получать от партнеров помощь в военной, гуманитарной и политической сферах.
Украинские военные, ВСУ, Шарль Мишель
Председатель Евросовета дал прогноз относительно войны в Украине/ 59 ОМПБр Якова Гандзюка, УНИАН

Последующие недели могут быть решающими и определить дальнейшее течение войны России против Украины.

Об этом заявил президент Европейского совета Шарль Мишель. Он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве в четверг, 19 января.

"Возможно, в следующие недели станут решающими", – заявил Мишель, когда говорил о боевых действиях и Украине.

Также он подчеркнул, что Украина и дальше будет получать поддержку от западных стран. Глава Евросовета напомнил, что европейские союзники пытаются помогать в различных сферах – как военной, так и гуманитарной и политической.

Кроме этого, Мишель подчеркнул, что это был первый случай в истории Европейского Союза, когда члены ЕС уже через несколько часов после начала полномасштабной войны приняли решение предоставить одной из сторон, а именно Украине, военную технику для защиты.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что война в Украине "сбавила обороты" не только из-за погодных условий, но и из-за недостатка нужного для продвижения вперед вооружения в украинской армии.

Также ранее Зеленский выразил неуверенность в том, что российский диктатор Владимир Путин еще жив. Об этом он заявил во время выступления на Украинском завтраке в Давосе. Он отмечает, что уже нельзя точно утверждать, что Путин жив и он сам принимает решения в РФ.

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война в Украине вторжение России Шарль Мишель
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