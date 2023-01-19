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Сравнил россиян с жертвами Холокоста: Украина, США и Израиль разнесли заявление Лаврова

19 января 2023, 16:39
Прихвостень Путина обвинил мир в "угнетении россиян" и сравнил действия США с действиями Гитлера во время Второй мировой войны.
Сравнил россиян с жертвами Холокоста: Украина, США и Израиль разнесли заявление Лаврова
Украина, США и Израиль разнесли заявление Лаврова, который сравнил россиян с жертвами Холокоста/ скрин

Глава МИД страны-агрессора России Сергей Лавров сравнил международную изоляцию РФ из-за войны против Украины с убийством евреев в Европе во время Холокоста, а действия США сравнил с действиями Гитлера. На такое заявление ответили в Украине, США и Израиле, осудив дерзость Лаврова.

В МИД Украины осудили такое заявление, назвав его позорным, и подчеркнули, что РФ порочит память миллионов жертв Холокоста.

"Глава МИД РФ сравнил россиян, ведущих захватническую войну, с миллионами евреев, убитыми нацистами во время Холокоста. Оказывается, это не российские ракеты расстреливают жилые дома в Украине, а Запад сформировал коалицию, чтобы решить "российский вопрос", – написал в Facebook пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко.

Он напомнил, что глава украинского МИД Дмитрий Кулеба уже обращал внимание на антисемитизм российских элит и ненависть к другим народам, которая укоренена среди россиян. Также Николенко подчеркнул, что Лавров не избежит наказания, выдавая себя и Россию за жертву.

"Это настолько абсурдно, что не стоит реагировать"

В США также отреагировали на скандальное заявление Лаврова. В Белом доме назвали такие слова "оскорбительными" и заявили, что реагировать на такой абсурд, который озвучили в РФ, не стоит.

"Это настолько абсурдно, что на это не стоит реагировать, кроме действительно оскорбительной манеры, в которой он пытался представить нас в терминах Гитлера и Холокоста... Как он (Лавров – ред.) смеет сравнивать что-то с Холокостом! Что-нибудь, не говоря уже о войне, которую они развязали", – сказал представитель Совета нацбезопасности Джон Кирби, пишет Reuters.

Кирби также отметил, что бессмысленно пытаться выставить россиян жертвами после того, как они начали войну против Украины в 2014 году, а затем осуществили полномасштабное вторжение в 2022 году.

"Призываем Лаврова недвусмысленно извиниться"

В Израиле также отреагировали на заявление прихвостня Путина. В МИД Израиля осудили заявление Лаврова и обвинили его в искажении истории.

"Любое сравнение или сопоставление текущих событий с гитлеровским планом окончательного решения по истреблению еврейского народа искажает историческую правду, оскверняет память погибших и тех, кто выжил, и должно быть решительно отвергнуто", – отметили в МИД страны.

В Европейском еврейском конгрессе заявили, что были "поражены" такими высказываниями, и назвали это искажением Холокоста.

"Это искажение Холокоста на самом базовом уровне. Мы призываем Лаврова недвусмысленно извиниться и отозвать эти комментарии", – подчеркнул президент конгресса Ариэль Музыкант.

Раньше в России внезапно заговорили об окончании войны против Украины. Правда, на переговоры с президентом Украины не согласны. Такое заявление озвучил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на заседании МИД РФ 18 января. По его словам, "война когда-нибудь закончится", а Москва якобы сможет "отстоять правду".

Напомним, в Кремле еще раз попытались шантажировать по условиям переговоров с Украиной. Попытку предпринял руководитель российского МИДа Сергей Лавров. В частности, его возмутили требования Киева относительно вывода войск из Украины, выплаты репараций за нанесенные разрушения и ответственности России за агрессию и совершенные военные преступления в Международном трибунале.

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