"Вертолет мог упасть из-за совокупности факторов": в ВСУ рассказали о расследовании трагедии в Броварах

На расследование авиакатастрофы может уйти длительное время, этим будет заниматься специально созданная комиссия.

В ВСУ рассказали о расследовании трагедии в Броварах/ Магнолия-ТВ, скрин

Причиной авиакатастрофы в Броварах, которая произошла 18 января, могла стать целая совокупность факторов. Но на определение точных причин уйдет достаточно длительное время, ведь авиакатастрофы как в Украине, так и во всем мире расследуются не так быстро.

Расследованием будет заниматься специально созданная комиссия. Об этом рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире национального телемарафона в четверг, 19 января.

Он рассказал, что следствию нужно будет собрать все вещественные доказательства и изучить буквально каждую деталь разбившегося воздушного судна. Именно поэтому понадобится много времени.

По его словам, трагедию могла повлечь совокупность причин.

"При авиакатастрофах множество причин, которые могли повлиять. Может влиять совокупность факторов, еще и погодные условия были не очень благоприятные", – пояснил спикер.

Падение вертолета с руководством МВД в Броварах

В среду, 18 января, в Броварах Киевской области возле детского сада, в котором были дети, упал вертолет. Он задел детсад и полетел в сторону жилого дома. В результате его падения вспыхнул пожар на большой территории.

Позже стало известно, что в результате крушения вертолета в Броварах погибло руководство Министерства внутренних дел Украины. На борту находились министр внутренних дел Денис Монастырский, его заместитель Евгений Енин и госсекретарь МВД. Эту информацию подтвердил глава Нацполиции Игорь Клименко.

В СБУ назвали три версии причин крушения вертолета в Броварах:

нарушение правил полета;

техническая неисправность вертолета;

преднамеренные действия по уничтожению транспортного средства.

Поисково-спасательные работы были завершены в 15:45 в среду, 18 января. По последним данным, погибли 14 человек, из них один ребенок. Девять человек, которые погибли, находились на борту вертолета. Пострадало 25 человек, из них 11 детей.

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