Провал планов Путина и военный переворот: историк сделал прогноз о скорой смене власти в России

Военный переворот в РФ позволит покончить с КГБ (ФСБ), после чего власть нужно будет передавать в гражданские руки, считает российский историк Андрей Зубов.

Генералы в России стали ближе к сценарию военного переворота - историк / Коллаж скриншот YouTube, УНИАН

Российские генералы хорошо понимают, что планы Путина провалились, а агрессор Россия обречена на поражение в войне против Украины, в котором их же и обвинят. Они могут смириться, либо же пойти на сценарий военного переворота, который позволит отстранить от власти ФСБ. Впоследствии нужно будет передавать руководство государством в гражданские руки. Об этом заявил российский историк и политолог Андрей Зубов.

В интервью Главреду он рассказал о том, что военные хорошо понимают – Россия обречена на поражение в войне в ситуации, когда Украина получает более качественное западное оружие и подготовку военных.

"Российские генералы понимают, что обречены на поражение в ситуации, когда Украина получает более качественное западное оружие и соответствующую подготовку военнослужащих. Любой генерал Лапин или Герасимов сознает, что его лично обвинят проигрыше. Логика генералов отличается от понимания ситуации теми людьми, которые не являются военными – такими как Пригожин, Кадыров или тот же Гиркин, которые убеждены, что можно закидать Украину трупами и шапками и победить. Военные умеют считать – они понимают, что победы не будет", - отметил Зубов.

По его словам, у военных есть два варианта – либо согласиться с тем, что их обвинят во всех провалах, либо пойти на военный переворот, который позволит отстранить от власти в России ФСБ.

"Для них выход в этой ситуации – или подать в отставку, на что они пойти не готовы, или согласиться с тем, что их снимут. Другой вариант – совершить некий военный переворот, который для России в настоящей ситуации будет очень желательной вещью. Военные не любят не только Кадырова с Пригожиным – они не любят еще и КГБ. Это традиционные противники. У нас сейчас фактически всей страной управляет КГБ (ФСБ). И никто не в силах его устранить. Вот даже если будет проиграна война – подпишут соглашение, а Путин уйдет – КГБ выдвинет на его пост какого-нибудь нового товарища, нам сейчас с вами неизвестного, на это же место.

Армия – это нормальная вещь, она есть в любой стране. А вот КГБ это специфика, к сожалению, Советского Союза и стран-наследниц СССР. В этом смысле военный переворот позволит покончить с КГБ. Потом нужно будет передать власть в гражданские руки, потому что реальный дипломатический и внутренний политический процесс в России невозможно регулировать военной структуре – она не умеет этого делать", - считает Зубов.

По мнению историка, сейчас военные стали ближе к реализации такого сценария. Возвращение генералов Герасимова и Лапина сигнализирует об усилении позиции военных.

"Мне кажется, что сейчас военные становятся к этому ближе. Очевидно, Путин сам разочаровался в Пригожине и Кадырове, поэтому вернул старых генералов – сначала Лапина, потом Герасимова назначил. Возможно, он надеется, что они совершат какое-то чудо. Скорее всего, речь идет о давлении минобороны, причем не Шойгу, а кадровых военных (Шойгу таковым не является), которые друг друга отлично знают и учились в одних академиях", - подчеркнул Андрей Зубов.

Прогнозы по завершению войны России против Украины

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов ранее сделал прогноз, согласно которому войска Украины в марте пойдут в масштабное наступление. Украинские силы будут освобождать свои территории от оккупантов РФ в границах 1991 года. Киев должен одержать окончательную победу над Москвой.

Секретарь СНБО Алексей Данилов прогнозирует, что 2023 станет годом наступления ВСУ. Как полагает чиновник, на такой сценарий указывает усиление военной помощи со стороны Запада в виде поставок БМП Bradley, Marder, бронетранспортеров Bastion, бронемашин AMX-10 RC и ЗРК Patriot.

Российский историк Андрей Зубов полагает, что война России против Украины закончится весной или летом. Все зависит от поставок оружия со стороны Запада. Агрессора ждет капитуляция.

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Угроза наступления России на Украину: