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Франция – за Украину, но с Москвой нужен диалог: Макрон призвал к "миру с Россией" в будущем

19 января 2023, 15:04
Франция поддерживает Украину, но со страной-агрессором Россией следует вести диалог, считает французский глава государства Эммануэль Макрон.

Макрон, Путин
Переговоров с Путиным в последние недели не было - Макрон / Коллаж УНИАН, скриншот YouTube

Франция показала свою военную и экономическую поддержку сопротивления Украины агрессии России. Однако с Москвой все равно нужно поддерживать диалог, поскольку следует понимать, как в будущем достигнуть мира. В последние недели переговоров с директором российского государства Владимиром Путиным не было. Об этом заявил французский президент Эммануэль Макрон.

В интервью El Pais он рассказал о том, что в последние недели переговоров с Путиным не было. Однако диалог сохранялся до и после полномасштабного военного вторжения России в Украину.

Также Макрон попытался найти оправдания своим словам о необходимости "не унижать россиян". Президент Франции сказал, что лидеры и идеи меняются, а география остается прежней. И нужно понимать, как в будущем искать мира с соседями.

При этом, по его словам, Франция – на стороне Украины и показала это своими действиями, среди которых оказание военной помощи и поддержка санкций в отношении России.

"Города не меняются и география не меняется. Вы можете бороться с лидерами, идеями, проектами. Мы делаем это решительно, без двусмысленности. Но потом, в долгой истории с городами-соседями, необходимо знать, как найти пути и средства для развития мира. Это произойдет в свое время, и я говорил это тогда, когда все об этом забывали, повторяя, что: "Нужно поставить Россию на колени и т. д." Это все. Жестами и поступками я показал, что сегодня Франция больше всего стоит рядом с украинским сопротивлением, военной поддержкой и санкциями. Поэтому нет никакой двусмысленности, но мы всегда должны сохранять способность к диалогу", - подчеркнул Эммануэль Макрон.

Заявления Макрона о "гарантиях безопасности" для агрессора России

Президент Франции Эммануэль Макрон в декабре прошлого года заявлял, что стране-оккупанту России, мол, должны быть предоставлены свои "гарантии" в будущей концепции европейской безопасности. Впрочем, такие "обязательства" перед Москвой могут появиться только после того, как она вернется к переговорам.

Также он уточнил, что решение о возможности дальнейшего диалога с Москвой должен принимать Киев.

"Вы думаете, что когда мы проходили испытания, связанные с Эльзасом и Лотарингией, мы бы хотели, чтобы мировой лидер говорил нам сделать то или иное? Так и здесь — это решать украинскому народу самостоятельно, а не нам решать, на каких условиях, как и когда (проводить переговоры с РФ), - отметил Макрон.

Секретарь СНБО Алексей Данилов резко раскритиковал слова Макрона о "гарантиях безопасности" агрессору России. Украинский чиновник подчеркнул – время подковерной дипломатии уже прошло, лучшая гарантия – демилитаризация и лишение РФ ядерного оружия.

Позже Макрон снова сделал заявление о пресловутых "гарантиях" для России. По его мнению, Украина, мол, вряд ли сможет вступить в НАТО из-за позиции Москвы. Украинское государство – пострадавшая сторона, но "гарантии безопасности", дескать, должны быть предоставлены и РФ.

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Переговоры Украины и России:

Владимир Путин Эммануэль Макрон новости Франции война России и Украины
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