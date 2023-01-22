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Поражение Украины будет катастрофой, Европа тоже должна бороться с Путиным - The Guardian

22 января 2023, 12:23
Европа должна вести свои собственные сражения, а не прятаться, как это пытается сделать Шольц, за юбки Америки, считает Саймон Тисдолл.
ВСУ, война, украинские военные
Угрозы России еще одним наступлением являются моментом максимальной опасности / Фото: 93-я ОМБр Холодный Яр

Союзники Украины должны действовать быстро и решительно в борьбе против фашизма, который олицетворяет кремлевский диктатор Владимир Путин. Причем, чтобы победить, Европа должна дать отпор всем, что у нее есть, даже рискуя, что национальные вооруженные силы "в конце концов примут непосредственное участие в боевых действиях".

Об этом говорится в статье "Украина борется за всех нас. Теперь Европа тоже должна бороться с Путиным" обозревателя The Guardian и помощника редактора газеты Саймона Тисдолла.

По его словам, угрозы России еще одним наступлением являются моментом максимальной опасности в ее полномасштабной войне против Украины.

"Европа должна бороться. Осознание пришло медленно. Тем не менее, почти через год после того, как Россия вторглась в Украину, большинство западных правительств наконец поняли, что война Киева за выживание – это и их война. Это борьба насмерть за Украину, а также за европейскую демократию, права и ценности. Это борьба с историческими пороками фашизма и империализма, воплощенными Путиным, диктатором нашего времени", – пишет таналитик.

Тисдолл считает, что у Европы фактически нет выбора, кроме как бороться с агрессором. Ведь по мере того, как РФ удваивает ставку в войне, приближается поворотный момент, "когда трагедия превращается в крах или триумф".

Момент, когда война стала привычной и утомительной, является максимальной опасностью, отметил аналитик. И хорошо, что наконец из Швеции, Испании, Нидерландов, Франции, Польши и стран Балтии поставки оружия для ВСУ превращаются в срочный поток.

По его словам, в глубине души европейцы прекрасно понимают, что возможное поражение Украины будет катастрофой. Опросы показывают, что общественное мнение остается крайне враждебным по отношению к России. Хотя многие люди поддержали бы урегулирование войны путем переговоров, они понимают, что ныне это недостижимо. Между тем нерешительные, лишенные воображения лидеры, такие как канцлер Германии Олаф Шольц, увлекаются "приливной волной отвращения".

"Европа, чтобы одержать победу, должна дать отпор всем, что у нее есть, даже рискуя тем, что национальные вооруженные силы в конечном итоге вступят в непосредственный бой", - считает аналитик.

Тисдолл возмутился из-за споров относительно поставок танков Leopard.

"Украинцы воюют за всех нас, так зачем связывать им руки?" – возмутился он.

По его словам, политики Восточной и Центральной Европы более трезво оценивают физическую угрозу со стороны России. Они хотят, чтобы НАТО отправило Киеву и боевые самолеты.

"Насколько иначе обстояло бы дело сегодня, предполагают они, если бы менее осторожный западный альянс развернул такое оружие в Украине прошлой весной. Это вопрос, который президент США Джо Байден, де-факто босс НАТО, должен задать себе, когда он снова колеблется, на этот раз из-за заявления Киева о ракетах большой дальности, которые могут поразить базы в оккупированном Крыму и самой России", — отметил Тисдолл.

Обозреватель The Guardian добавил, что "бессмысленно обвинять США, которые предоставляют львиную долю оружия и помощи, включая $2,5 миллиарда только на прошлой неделе".

"Европа должна вести свои собственные сражения, а не прятаться, как это пытается сделать Шольц, за юбки Америки. Даже президент Франции Эммануэль Макрон отказался от своей горячей линии мира с Москвой и поставляет тяжелую броню Украине. Он тоже понимает, что Европа должна бороться", – резюмировал автор статьи.

Наступление РФ в Украине

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Россия может уже этой весной пойти в новое наступление на Украину. ВСУ знают об этом и стараются подготовиться как можно лучше, чтобы не дать врагу прорвать оборону. Однако есть нюанс, который может помешать этой подготовке.

В Институте изучения войны также заявили, что РФ готовит новое крупное наступление на Украину. Аналитики назвали три сценария.

Посол Украины в США Оксана Маркарова заявила, что украинской армии срочно нужны западные боевые танки, сейчас время имеет решающее значение. По словам Маркаровой, если бы западные партнеры вовремя передали нашему государству такую военную помощь, это могло помочь предупредить запланированное Россией новое наступление, которое страна-агрессор хочет осуществить весной.

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