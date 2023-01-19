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Война на "новом уровне": у Путина угрожают Запада за поставки мощного оружия Украине

19 января 2023, 16:30
В Кремле опасаются поставок Украине нового мощного оружия и заявляют, что, мол, "чрезвычайно опасными" являются даже дискуссии по этому вопросу.
Песков, ЗРК Патриот
В Кремле обвинили Украину в обстреле войск РФ на оккупированных территориях / Коллаж Defense.gov/John Hamilton, УНИАН

Рупор кремлевской директорской Дмитрий Песков разразился угрозой в адрес Запада из-за возможных поставок Украине новых вооружений. По его словам, если Киев получит оружие, возможности которого будут позволять наносить удары по территории страны-агрессора России, появится, мол, риск выхода войны "на новый уровень".

Как сообщает Интерфакс, спикер Кремля сказал о том, что война России против Украины может выйти "на новый уровень", если у Киева появится оружие с возможностями нанесения ударов по территории РФ.

Как утверждает рупор АП РФ, даже обсуждения подобных поставок "чрезвычайно опасны".

"Это будет означать вывод конфликта на новый качественный уровень, который не будет сулить ничего хорошего с точки зрения глобальной и общеевропейской безопасности… Сама по себе дискуссия о допустимости поставок Украине вооружений, которые позволят наносить удары по российской территории... потенциально чрезвычайно опасна", - считает Песков.

Кроме того, он обвинил Украину в обстрелах российскими оккупантами украинских территорий, которые агрессор Россия захватила и объявила об их аннексии.

"Хотя и так в Украине есть вооружения, с помощью которых она постоянно ежедневно наносит удары по российской территории, имею в виду наши новые регионы (аннексированные территории Украины)", - подчеркнул в русле кремлевской пропаганды Дмитрий Песков.

Танки Leopard для Украины

Президент Польши Анджей Дуда ранее заявил, что Варшава готова предоставить Киеву 14 немецких танков Leopard. По его словам, польское государство отправило Киеву уже больше 260 танков времен Советского Союза и ожидает усиления военной помощи Украине со стороны других стран.

Журналисты Reuters сообщали, что 17 января на Всемирном экономическом форуме в Давосе страны-союзники Германии оказали давление на канцлера Олафа Шольца. Его призвали к решительным действиям в вопросе предоставления Украине танков Leopard и разрешения их экспортировать в другие страны.

Позже журналисты заявили, что ФРГ уже скоро может принять решение о предоставлении танков Leopard Украине. Дискуссии проводятся на уровне немецкого правительства. После того как Берлин одобрит поставки танков, другие страны могут отправить Leopard Киеву.

Угроза наступления России на Украину:

Кремль военная помощь Дмитрий Песков война России и Украины
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