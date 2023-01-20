Россия готовится к войне на своей территории-Подоляк

В России уже всерьез задумываются о том, что война может перекинуться непосредственно на территорию РФ. Однако украинские военные в ней участвовать не будут. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, сообщает 24 канал.
"Безусловно, мы не атакуем никого - это Россия сама себя атакует ... Историческое время для смерти России в таком виде пришло – хочет она этого или нет. Это объективный исторический процесс", - сказал Подоляк.
Он отметил, что в РФ было много проблем, из-за которых россияне были недовольны. Украина лишь ускорила "закипание" этого недовольства.
"У них этот гной набухал, с которым они жили: ненависть к миру, правилам жизни в этом мире, прогрессу технологическому и гуманистическому. Они ненавидели все это. И сегодня оно прорвало, к сожалению, на Украину, но мы свою работу выполнили", - добавил Подоляк.
Ранее профессор политологии Университета Рутгерса в Нью-Йорке Александр Мотыль отмечал, что после ухода от дел российского диктатора Владимира Путина, в стране-агрессоре России начнется жестокая борьба за власть между крайними правыми националистами. Во время этой борьбы РФ потеряет остатки военного потенциала и может распасться.
Напомним, дипломат и руководитель Центра исследований России Владимир Огрызко рассказывал, что Россия может начать распадаться, когда отдельные ее части начнут чувствовать, что центр в Москве прекращает реально управлять ими. Тогда они могут начать постепенно откалываться, и Россию будет ждать парад суверенитетов.
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