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Россия готовится к войне на своей территории-Подоляк

20 января 2023, 01:39
Советник главы Офиса президента заверил, что Украина не будет нападать на Россию.
Российские военные, Михаил Подоляк
На территории РФ может начаться война / коллаж фото офис президента Украины, Минобороны РФ

В России уже всерьез задумываются о том, что война может перекинуться непосредственно на территорию РФ. Однако украинские военные в ней участвовать не будут. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, сообщает 24 канал.

"Безусловно, мы не атакуем никого - это Россия сама себя атакует ... Историческое время для смерти России в таком виде пришло – хочет она этого или нет. Это объективный исторический процесс", - сказал Подоляк.

Он отметил, что в РФ было много проблем, из-за которых россияне были недовольны. Украина лишь ускорила "закипание" этого недовольства.

"У них этот гной набухал, с которым они жили: ненависть к миру, правилам жизни в этом мире, прогрессу технологическому и гуманистическому. Они ненавидели все это. И сегодня оно прорвало, к сожалению, на Украину, но мы свою работу выполнили", - добавил Подоляк.

Ранее профессор политологии Университета Рутгерса в Нью-Йорке Александр Мотыль отмечал, что после ухода от дел российского диктатора Владимира Путина, в стране-агрессоре России начнется жестокая борьба за власть между крайними правыми националистами. Во время этой борьбы РФ потеряет остатки военного потенциала и может распасться.

Напомним, дипломат и руководитель Центра исследований России Владимир Огрызко рассказывал, что Россия может начать распадаться, когда отдельные ее части начнут чувствовать, что центр в Москве прекращает реально управлять ими. Тогда они могут начать постепенно откалываться, и Россию будет ждать парад суверенитетов.

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