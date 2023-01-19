Не зимой: Жданов назвал месяц, когда ВСУ пойдут в масштабное контрнаступление

Ускорить контрнаступление ВСУ могут западные партнеры поставкой необходимого для Украины оружия.

ВСУ осенью пойдут в контрнаступление / коллаж фото 10-я горно-штурмовая бригада, скриншот из видео

Украинские военные пойдут в масштабное контрнаступление и освободят наши земли. Однако это произойдет не зимой, а во второй половине весны. Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов.

Он убежден, что ускорить контрнаступление могут только западные партнеры, которые предоставят Украине необходимое вооружение.

"По состоянию на сейчас мы решаем вопросы поставок вооружения. Если мы этот вопрос решаем положительно, поверьте, мы сразу же начнем формирование (группировка для контрнаступления – Главред)", - сказал Жданов.

После этого Украина начнет искать слабое место россиян и мощно туда ударит. Пока неизвестно, на каком именно направлении начнется контрнаступление.

"Я думаю, что это будет не позднее весны этого года. То есть, середина весны – ближе ко второй половине, вот апрель-май – можно рассчитывать на то, что мы будем готовы к проведению масштабной контрнаступательной операции", - добавил Жданов.

Кто такой Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт. С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 700 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

Война России против Украины

Напомним, ранее заместитель министра обороны Анна Маляр рассказала, что российские оккупанты поставили выйти на админграницу Донецкой области. Оккупанты собрали больше всего военной техники и вооружения возле Бахмута, но окружить город им не удается.

Как отметил президент Украины Владимир Зеленский, на фронте в Украине наблюдается очень тяжелая обстановка на Бахмутском направлении. Именно там самая тяжелая и болезненная ситуация, ведь оккупанты бросают основные свои силы именно на это направление. Путин не отказался от цели захватить Донбасс, подчеркнул украинский президент.

Недавно издание The Wall Street Journal выделило шесть важных факторов, которые будут влиять на ход войны в Украине в первые месяцы 2023 года: погода, крепость Бахмут, наступление украинских войск, российская оборона, наступление РФ, события за пределами Украины. Подробнее о каждом факторе читайте здесь.

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