Пошли в садик и не вернулись: катастрофа в Броварах забрала у мужчины сразу жену и дочь

В Броварах сегодня, 18 января, произошла жуткая авиакатастрофа, которая унесла жизнь 14 человек. Эта катастрофа забрала из семьи молодую маму с ребенком – Елену Пономаренко и её доченьку Милану. Об этом рассказала Анна Волкова.
Муж Елены – Александр, который потерял любимую жену и дочь, сразу примчал на место происшествия. Но то, что он увидел, принесло лишь горе и боль.
"Сегодня у нас случилась трагедия. Крестный моей сестры потерял в том садике жену с маленькой дочерью Миланой", - написала Анна.
У Александра осталась еще одна дочь Ева, которая теперь вынуждена расти без родной мамы и сестрички.
Авиакатастрофа в Броварах - что известно
18 января в Броварах упал вертолет, на борту которого было высшее руководство МВД. Денис Монастырский, Евгений Енин, Юрий Лубкович и другие представители ведомства летели в командировку в Харьковскую область.
По данным ГСЧС, в результате авиакатастрофы погибли 14 человек, из них 1 ребенок. Также известно о 25 пострадавших, среди которых 11 детей. Стоит отметить, что среди погибших оказалось 9 человек, которые находились на борту вертолета, там никто не выжил.
В СБУ назвали 3 версии падения вертолета – нарушение правил полета и неисправность самого вертолета. Также в СБУ не исключают умышленных действий по уничтожению вертолета.
В настоящее время идет расследование. Всех очевидцев трагедии просят немедленно обратиться в полицию и сообщить всем, что знают.
После трагедии Кабмин назначил главу Нацполиции Украины Игоря Клименко новым заместителем главы МВД и исполняющим обязанности министра внутренних дел.
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