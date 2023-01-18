glavred
УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Уверена на 90%": российский аналитик заявила, что авиакатастрофа в Броварах могла быть диверсией

18 января 2023, 18:48
По мнению Ольги Курносовой, в этой авиакатастрофе наблюдается "почерк Кремля", которому была выгодна гибель руководства МВД Украины.
авиакатастрофа в Броварах
Авиакатастрофа в Броварах могла произойти из-за диверсии / Национальная полиция Украины

Украинский министр внутренних дел Денис Монастырский трагически погиб во время авиакатастрофы в Броварах. Всё руководство МВД, которые было на борту вертолета, не выжило. Однако в этой трагедии все не так однозначно и наблюдается "почерк Кремля". Об этом говорит российский политический аналитик Ольга Курносова, сообщает ТСН.ua.

Курносова провела параллель со странной авиакатастрофой, в которой в 1996 году погиб кандидат в президента РФ генерал Лебедь. Она добавила, что на тот момент Лебедь был "заметной фигурой в российской политике".

"Он погиб в очень подобной катастрофе. Его вертолет якобы зацепился за провода, он упал и разбился. Все погибли. После этого все говорили о диверсии и что эта авария была подстроена. Конечно, власти это было невыгодно и выдала за несчастный случай – ошибка пилота. Я так понимаю, что подготовленную диверсию можно выдать за ошибку пилота", - сказала Курносова.

Также она вспомнила об аварии под Смоленском, в которой погиб президент Польши Лех Качинский вместе с высшим руководством государства. В РФ тогда сразу заявили, что катастрофа произошла по ошибке пилота.

Качинская убеждена, что авиакатастрофа в Броварах, которая унесла жизнь Дениса Монастырского и другого руководства МВД Украины, была выгодна Кремлю.

"Я не верю, что это может быть случайность. Уверена на 90% … Сейчас остается много версий того, что это, конечно, была диверсия. Попытка выдать диверсию за ошибку пилота – это почерк Кремля, российских спецслужб", - говорит аналитик.

Руководство МВД погибло в Броварах - что известно

18 января в Броварах упал вертолет, на борту которого было высшее руководство МВД. Денис Монастырский, Евгений Енин, Юрий Лубкович и другие представители ведомства летели в командировку в Харьковскую область.

По данным ГСЧС, в результате авиакатастрофы погибли 14 человек, из них 1 ребенок. Также известно о 25 пострадавших, среди которых 11 детей. Стоит отметить, что среди погибших оказалось 9 человек, которые находились на борту вертолета, там никто не выжил.

В СБУ назвали 3 версии падения вертолета – нарушение правил полета и неисправность самого вертолета. Также в СБУ не исключают умышленных действий по уничтожению вертолета.

В настоящее время идет расследование. Всех очевидцев трагедии просят немедленно обратиться в полицию и сообщить всем, что знают.

После трагедии Кабмин назначил главу Нацполиции Украины Игоря Клименко новым заместителем главы МВД и исполняющим обязанности министра внутренних дел.

Другие новости:

новости Броваров авиакатастрофа Денис Монастырский
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

18:48

"Уверена на 90%": российский аналитик заявила, что авиакатастрофа в Броварах могла быть диверсией

18:39

Угроза наступления России в феврале-марте: Резников заявил, что нужно готовиться к любым сценариямВидео

18:37

На России готовятся к исключению из ООН и появлению "тюрко-бандеровцев"мнение

18:19

"Больно, но страха нет": под Бахмутом погибли двое бойцов, одному еще не было даже 19-ти лет

18:03

Космический пирог для всей семьи: безупречный рецепт, который покорил весь мирВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

17:26

Почему на Крещение никогда нельзя плакать: приметы на 19 января и что нельзя делатьВидео

17:10

Медведев разразился абсурдом по "диалогу" с Украиной: мечтает о "сдаче" Киевом своих территорийВидео

17:07

Поисково-спасательные работы в Броварах завершили: данные о погибших резко изменилисьВидео

16:58

"Вы борщ": Катя Осадчая рассказала о первой серьезной проказе полуторагодовалого сына

Реклама
16:27

Восточный гороскоп предсказывает неслыханное богатство 4 знакам: кто вскоре будет купаться в деньгахВидео

16:17

Огромная потеря для Украинымнение

15:53

Украину ждет победа с возвращением Крыма: историк назвал сроки полной капитуляции РоссииВидео

15:49

За день до гибели докладывал Зеленскому: появилось последнее фото с МонастырскимВидео

15:33

Клименко возглавил МВД вместо МонастырскогоВидео

15:29

Раскрасневшуюся Жизель Бюндхен застукали наедине с потенциальным любовником

15:28

Узнала о трагедии при людях: Елена Зеленская в Давосе разрыдалась из-за гибели МонастырскогоВидео

15:09

Ранена беременная женщина: мэр Броваров рассказал о состоянии пострадавших от падения вертолетаВидео

15:02

Летели в Харьков в срочном порядке: названы имена всех погибших пассажиров и пилотов в БроварахВидео

14:58

"Конца не вижу": генсек ООН удивил версией об окончании войны в УкраинеВидео

14:50

Украине могут отправить до 100 танков: у 12 стран есть Leopard, все ждут решения ГерманииВидео

Реклама
14:42

В Казахстане отменяют концерты якутской певицы, которая участвовала в Z-концерте

14:33

В Кирилловке взорвали оккупантов и коллаборантов: взрыв слышал весь поселокВидео

14:07

Российскому фигуристу Костомарову стало хужеВидео

13:55

Путин разразился порцией бреда и назвал Донбасс "историческими территориями" РоссииВидео

13:46

В СБУ назвали три версии причин крушения вертолета в БроварахВидео

13:44

Говорят, что это работает: зачем люди кладут мыло под простынь

13:34

Катерина Кухар поделилась действенным способом справляться с тревогойВидео

13:30

Как почистить куриную печень и в чем ее лучше вымачивать, чтобы она таяла во рту: бомбический секретВидео

13:26

Крушение вертолета в Броварах: "разбитая" София Ротару отреагировала на новость о трагедииВидео

13:20

"Как дальше жить, я не представляю себе": Лавров заговорил о завершении войны в УкраинеВидео

13:10

Оккупанты пытались прорваться в Бахмут: пограничники жестко остановили наступление врагаВидео

13:09

Россия увеличила число войск в Украине: Арестович назвал цель оккупантовВидео

13:00

Гороскоп на завтра 19 января 2023: Тельцам – энергия и свершения, а Девам – выдержка и самообладание

12:42

Трагедия в Броварах: Святослав Вакарчук назвал гибель Дениса Монастырского личной утратойВидео

12:42

Тина Кароль топлесс похвасталась своим похудениемВидео

12:35

Вертолет упал возле детского сада, погиб глава МВД: Зеленский сделал заявление о трагедии в БроварахВидео

12:28

"Горел, кружил и выбирал наименьшее здание": свидетель о падении вертолета в БроварахВидео

12:23

Падение вертолета в Броварах: погибли 15 человек, в том числе и дети, еще 20 - в больницеВидео

12:09

13 тысяч военных получат химические грелки от Олега Крота и "Фундации Течия"

12:08

Лунный посевной календарь на февраль 2023: когда сеять, пикировать, пересаживать и удобрять

Реклама
11:58

"Мы рады, что оно далеко и не беспокоит": бывшая жена Бардаша отреагировала на его бредВидео

11:50

Анна Седокова сделала пятилетнему сыну тату: "Теперь отращиваем волосы на дреды"

11:49

"Вертолет снизился, ударился и вспыхнул": очевидец рассказал о моменте трагедии в БроварахВидео

11:25

Глава МВД Монастырский отправлялся на вертолете в одну из горячих точек – Офис президентаВидео

11:13

"Хвалили его методы": у Путина до сих пор есть тайные союзники в Европе – премьер ИспанииВидео

10:25

"Хотят сохранить режим": РФ шантажирует Украину, чтобы вести переговоры на условиях Путина – РезниковВидео

10:22

В Броварах погиб Монастырский, его зам и госсекретарь МВД: что известно на данный моментВидео

10:19

Чем почистить диван от пятен: 3 эффективных способа, от которых ваша мебель будет сиять

09:31

"Это позволит перейти к переговорам": госсекретарь США назвал кратчайший путь к завершению войныВидео

09:27

Как угодить коту: 4 вещи, от которых животные без ума

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Рецепты
Консервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023Закуски
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиНовогодний маникюр
Синоптик
Погода на выходныеПрогноз погодыПогода на неделюПогода зимаМагнитная буря
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять