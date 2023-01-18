"Уверена на 90%": российский аналитик заявила, что авиакатастрофа в Броварах могла быть диверсией

По мнению Ольги Курносовой, в этой авиакатастрофе наблюдается "почерк Кремля", которому была выгодна гибель руководства МВД Украины.

Авиакатастрофа в Броварах могла произойти из-за диверсии / Национальная полиция Украины

Украинский министр внутренних дел Денис Монастырский трагически погиб во время авиакатастрофы в Броварах. Всё руководство МВД, которые было на борту вертолета, не выжило. Однако в этой трагедии все не так однозначно и наблюдается "почерк Кремля". Об этом говорит российский политический аналитик Ольга Курносова, сообщает ТСН.ua.

Курносова провела параллель со странной авиакатастрофой, в которой в 1996 году погиб кандидат в президента РФ генерал Лебедь. Она добавила, что на тот момент Лебедь был "заметной фигурой в российской политике".

"Он погиб в очень подобной катастрофе. Его вертолет якобы зацепился за провода, он упал и разбился. Все погибли. После этого все говорили о диверсии и что эта авария была подстроена. Конечно, власти это было невыгодно и выдала за несчастный случай – ошибка пилота. Я так понимаю, что подготовленную диверсию можно выдать за ошибку пилота", - сказала Курносова.

Также она вспомнила об аварии под Смоленском, в которой погиб президент Польши Лех Качинский вместе с высшим руководством государства. В РФ тогда сразу заявили, что катастрофа произошла по ошибке пилота.

Качинская убеждена, что авиакатастрофа в Броварах, которая унесла жизнь Дениса Монастырского и другого руководства МВД Украины, была выгодна Кремлю.

"Я не верю, что это может быть случайность. Уверена на 90% … Сейчас остается много версий того, что это, конечно, была диверсия. Попытка выдать диверсию за ошибку пилота – это почерк Кремля, российских спецслужб", - говорит аналитик.

Руководство МВД погибло в Броварах - что известно

18 января в Броварах упал вертолет, на борту которого было высшее руководство МВД. Денис Монастырский, Евгений Енин, Юрий Лубкович и другие представители ведомства летели в командировку в Харьковскую область.

По данным ГСЧС, в результате авиакатастрофы погибли 14 человек, из них 1 ребенок. Также известно о 25 пострадавших, среди которых 11 детей. Стоит отметить, что среди погибших оказалось 9 человек, которые находились на борту вертолета, там никто не выжил.

В СБУ назвали 3 версии падения вертолета – нарушение правил полета и неисправность самого вертолета. Также в СБУ не исключают умышленных действий по уничтожению вертолета.

В настоящее время идет расследование. Всех очевидцев трагедии просят немедленно обратиться в полицию и сообщить всем, что знают.

После трагедии Кабмин назначил главу Нацполиции Украины Игоря Клименко новым заместителем главы МВД и исполняющим обязанности министра внутренних дел.

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