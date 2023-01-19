"Боже, вы живы": в Броварах спасатель на месте трагедии не смог найти беременную жену и сына

Женщина с маленьким сыном оказались в детском садике, который загорелся в результате авиакатастрофы. Её муж спасатель был на смене и прибыл на место трагедии.

Спасатель в Броварах поехал на место катастрофы и не смог найти беременную жену и сына / Коллаж фото скриншот из видео

В Броварах 18 января упал вертолет и вспыхнул, в результате чего загорелся и детский сад. На место трагедии сразу примчались спасатели. Оказалось, что у одного из сотрудников ГосЧС в этом садике была беременная жена и маленький сын. Об этом рассказали в телемарафоне.

Спасатель Артем увидел возле детсада припаркованную машину жены. Он долго не мог найти свою любимую и своего сынишку Диму.

"Я очень переживал, бегал, искал их. Не мог долго найти", - вспоминает Артем.

Оказалось, что Надя с Димой только пришли в садик, женщина еще даже не успела раздеть сына. Надежда успела прикрыть своей рукой лицо ребенка, когда прозвучал взрыв. Это и спасло его от ожога. После взрыва сразу загорелась раздевалка, в которой они находились. Надежде и Диме удалось эвакуироваться.

Оказалось, что их заметил коллега Артема и он сразу отвез их в часть ГосЧС. Лишь там мужчина встретился со своей семьей и смог успокоиться.

"Я помню его слова, когда он нас увидел: "Боже, вы живы", - вспомнила выжившая жена Артема.

Падение вертолета с руководством МВД в Броварах

В среду, 18 января, в Броварах Киевской области возле детского сада, в котором были дети, упал вертолет. Он задел детсад и полетел в сторону жилого дома. В результате его падения вспыхнул пожар на большой территории.

Позже стало известно, что в результате крушения вертолета в Броварах погибло руководство Министерства внутренних дел Украины. На борту находились министр внутренних дел Денис Монастырский, его заместитель Евгений Енин и госсекретарь МВД. Эту информацию подтвердил глава Нацполиции Игорь Клименко.

В СБУ назвали три версии причин крушения вертолета в Броварах:

нарушение правил полета;

техническая неисправность вертолета;

преднамеренные действия по уничтожению транспортного средства.

Поисково-спасательные работы были завершены в 15:45 в среду, 18 января. По последним данным, погибли 14 человек, из них один ребенок. Девять человек, которые погибли, находились на борту вертолета. Пострадало 25 человек, из них 11 детей.

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