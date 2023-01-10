"Может рвануть на Кавказе": есть несколько вариантов деградации и развала России – аналитик

Быстрого распада РФ ждать не стоит, но страну-агрессора может постигнуть инфраструктурная деградация, которая приведет к ее упадку.

Есть несколько вариантов деградации и развала России, считает политический аналитик Тарас Чорновил/ Instagram, Главред

Пока шансов на развал России немного. Однако США понемногу дают понять местным элитам в субъектах РФ, что санкции будут только усиливаться. Москва не сможет финансировать местные элиты, но взамен будет отнимать у них еще больше.

Поэтому выйти из-под санкций и улучшить свою ситуацию местные элиты в российских субъектах смогут только тогда, когда выйдут из-под влияния Москвы. Однако и тогда до раскола РФ будет оставаться еще много времени. Об этом рассказал политический аналитик, бывший народный депутат Украины Тарас Чорновил в интервью Главреду.

По его словам, в настоящее время в России нет серьезных национальных движений.

"Всё бурятское национально-освободительное движение сосредоточено в Стокгольме в лице трех-четырех женщин, которые уехали из Бурятии и с помощью грантов шведского правительства там работают. Конечно, есть более активные люди, но и они далеки от темы независимости", – отмечает Чорновил.

Более расшатанная ситуация на Кавказе. Там существует внутренний клубок противоречий, а существование России сдерживает его от конфликтов, так же, как Армению и Азербайджан в свое время сдерживало существование СССР.

По словам политического аналитика, в РФ более вероятен другой вариант – инфраструктурная деградация.

"Российская авиация переживает последние год-два своего существования, ей будет всё труднее осуществлять перевозки, из-за чего она будет захлебываться. Российский северный торговый флот тоже уже захлебывается и 2023 год, возможно, станет последним годом полноценной навигации к северным регионам РФ. РЖД заявила, что они переживают сложные технические проблемы, включают режим максимальной экономии", – рассказывает Чорновил.

Российская железная дорога еще держалась из-за перевозок в Китай. Однако по состоянию на это время поставки российского сырья по железной дороге начали уменьшаться.

"А это значит, что в какой-то момент добраться из Москвы в Якутию будет невозможно, в отличие от Китая и США. Но когда Кремль решит отправить туда самолет с псковским десантом, вдруг окажется, что взлетные полосы давно превращены в базар. Такой развал, который может длиться несколько лет, более реален. Но до него еще надо дожить", – отмечает политический эксперт.

Ранее профессор политологии Университета Рутгерса в Нью-Йорке Александр Мотыль отмечал, что после ухода от дел российского диктатора Владимира Путина, в стране-агрессоре России начнется жестокая борьба за власть между крайними правыми националистами. Во время этой борьбы РФ потеряет остатки военного потенциала и может распасться.

Напомним, дипломат и руководитель Центра исследований России Владимир Огрызко рассказывал, что Россия может начать распадаться, когда отдельные ее части начнут чувствовать, что центр в Москве прекращает реально управлять ими. Тогда они могут начать постепенно откалываться, и Россию будет ждать парад суверенитетов.

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