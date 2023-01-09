Тело откапывали из-под завалов: РФ обстреляла рынок на Харьковщине, погибла владелица мясного магазина

Ранена 11-летняя внучка владелицы магазина.

РФ обстреляла рынок на Харьковщине, погибла владелица мясного магазина/ Telegram Олег Синегубов, Кирилл Тимошенко, ua.depositphotos.com

Российские оккупанты в понедельник, 9 января, ударили ракетами по рынку в поселке городского типа Шевченково Купянского района на Харьковщине. В результате погибла 60-летняя владелица мясного магазина.

Тело погибшей спасатели откапывали из-под завалов. Об этом сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"По уточненной информации, к сожалению, погибла 60-летняя женщина. Все остальные пострадавшие госпитализированы. Медики оказывают им помощь. Спасатели продолжают разбирать завалы", – написал Синегубов.

Среди раненых также есть ребенок. Как рассказала журналистам "Суспільне. Харків" продавщица местного магазина Нина Горошко, ранение получила 11-летняя внучка погибшей владелицы магазина.

"Софийке 11 лет, это внучка владелицы магазина. Мы торгуем мясом, только тушу приняли. Мы всегда по понедельникам выходим принимать мясо на вторник. Я не понимаю, что происходит: в голове шум, ноги-руки трясутся, пальцы болят. Покупателей не было. Это произошло мгновенно. У нас здесь рынок и всё", – рассказала Нина Горошко.

Сообщалось о семи пострадавших в результате атаки оккупантов. Раненых госпитализировали, медики оказывают им помощь.

Позже в Харьковской областной прокуратуре рассказали, что в результате удара погибли две женщины. Еще три женщины и ребенок получили ранения.

По предварительной информации, захватчики ударили по рынку из ЗРК С-300. Повреждены торговые павильоны, торговый центр, нежилые помещения.

Напомним, российские захватчики утром 16 ноября ударили ракетами по Купянску на Харьковщине. Во время атаки они попали в здание центральной городской больницы. Оккупанты били комплексами С-300.

Ранее сообщалось, что на Херсонщине 13-летний мальчик дважды за сутки попал под обстрел РФ. Сначала оккупанты его ранили, когда он с сестрой шел домой за несколько часов до Нового года в родном поселке Надднепрянское под Херсоном. Раненого мальчика в очень тяжелом состоянии доставили в реанимацию детской областной больницы в Херсоне, но там его застал второй сильный обстрел. В итоге ребенка перевезли в Николаев.

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