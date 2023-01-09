Блэкаутов в Киеве с февраля может не быть, если план энергетиков удастся – эксперт

В столице могут создать новую систему питания, основанную на резервной генерации.

Энергетики планируют сделать в Киеве новую схему электропитания/ УНИАН

Украинские энергетики сейчас работают над тем, чтобы укрепить энергосистему и улучшить физическую безопасность энергообъектов. Для столицы Украины планируют создать новую схему электропитания, которая позволит не бояться блэкаута. Если такой план удастся, то возможно с середины февраля этого года даже в случае повреждения энергосистемы российскими ракетами или дронами Киев всё равно будет получать свет, тепло и воду.

Об этом рассказал директор Центра исследования энергетики Александр Харченко в эфире национального телемарафона. По его словам, над укреплением энергосистемы сейчас работают лучшие военные инженеры.

"Однако добавить физическую безопасность, поменять структуру генерации, развить дополнительную сеть, в частности высоковольтных линий, которые могут использоваться и в то же время резервными, – всё это требует немалых средств", – отмечает Харченко.

Если план удастся, то в Киеве может появиться новая схема электропитания, основанная на резервной генерации, говорит эксперт.

"Если всё удастся сделать так, как сейчас запланировано, то с середины февраля Киеву будет всё равно на любой блэкаут. В городе будет резервная генерация для водоканалов, для тепловых станций. Чтобы если система не работает, все получили питание, тепло и воду", – рассказал Харченко.

Напомним, в "Укрэнерго" объяснили, угрожает ли Украине тотальный блэкаут. Атаки страны-агрессора РФ на украинскую энергосистему теоретически могут привести к блэкауту в Украине. Однако на практике такой риск достаточно низок. У россиян исчерпывается способность наносить ущерб нашему государству такими атаками, отмечает председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

Ранее сообщалось, что страна-агрессор Россия остановит или уменьшит свои удары по энергосистеме Украины если наше государство будет бить в ответ по российским энергообъектах. Если враг будет понимать, что ему тоже "прилетит", он хорошо подумает перед тем, как атаковать украинскую энергосистему. Об этом сказал президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", эксперт по вопросам энергетики Михаил Гончар.

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