Германия может передать Украине часть БМП Marder из собственных запасов – Der Spiegel

Бундесвер имеет на вооружении около 370 бронетранспортеров Marder. Из них по состоянию на конец ноября 2022-го в состоянии оперативной готовности было только 62%.

Германия передаст Украине около 40 БМП Marder / Фото Facebook Bundeswehr

Значительную часть обещанных Украине 40 БМП Marder Бундесвер Германии может изъять из собственных запасов. Другую часть бронированных машин пехоты для ВСУ предоставит Rheinmetall AG – немецкий концерн-производитель Marder.

Как пишет издание Der Spiegel, и представитель федерального правительства Штеффен Хебестрейт, и пресс-служба минобороны обещали рассказать, откуда возьмут Marder для Украины, до конца рабочего дня 6 января. Но четкого ответа не последовало.

При этом некоторые депутаты Бундестага получили электронное письмо от МО с "расплывчатым заявлением" об "обязательствах" со стороны промышленности и Бундесвера.

Это "маневрирование", как считают в Der Spiegel, демонстрирует, что слова канцлера Олафа Шольца "не так-то просто осуществить на практике".

Согласно по официальным заявлениям, Бундесвер имеет на вооружении около 370 бронетранспортеров Marder. Из них по состоянию на конец ноября 2022 года в состоянии оперативной готовности было только 62%. Значительная часть нуждается в капитальном ремонте, при этом около 60 Marder списаны на запчасти.

У компании Rheinmetall летом 2022 года оставалось около 100 БМП Marder из старых запасов. 40 из них были обещаны Греции правительством Германии в качестве замены танков советского производства, которые Афины передали Киеву в рамках "кольцевого обмена", инициированного Берлином.

Представитель правительства ФРГ Хебестрейт заявлял, что, несмотря на предстоящие прямые поставки немецкой техники в Украину, сделка с Афинами остается в силе.

Кроме того, по информации Der Spiegel, у Rheinmetall все еще есть на складах около 60 списанных бронетранспортеров, которые могут быть переделаны, но модернизация заняла бы слишком много времени.

"Продажа Marder из запасов Бундесвера – это огромное бремя, но, по мнению кругов Бундесвера, она возможна", – отметили в издании.

Также известно, что в ближайшие месяцы Rheinmetall пополнит склады войск модернизированными Marder.

Как сообщал Главред, Германия отправит Украине около 40 боевых машины пехоты Marder и одну систему противовоздушной обороны Patriot. Поставки ожидаются в первом квартале 2023 года. Украинских военных будут учить управлять Marder в течение 8 недель. Вероятно, страны-партнеры помогут Киеву в подготовке весенней контрнаступательной операции. Об этом заявил представитель немецкого правительства Штеффен Гебештрайт.

При этом правительство Германии не исключает принятия решения о поставках Украине танков Leopard 2. Как заявил немецкий вице-канцлер Роберт Хабек, После передачи боевых машин пехоты Marder Берлин продолжит военную поддержку Киева, ориентируясь на ситуацию на поле боя.

Другие новости: