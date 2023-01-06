Германия передаст Украине около 40 БМП Marder и систему Patriot в первом квартале 2023 года

Военнослужащие ВСУ будут обучаться управлять боевыми машинами пехоты Marder около 8 недель, сказал спикер правительства ФРГ Штеффен Гебештрайт.

ФРГ в первом квартале 2023 года передаст Украине около 40 БМП Marder / Facebook Bundeswehr

Германия отправит Украине около 40 боевых машины пехоты Marder и одну систему противовоздушной обороны Patriot. Поставки ожидаются в первом квартале 2023 года. Украинских военных будут учить управлять Marder в течение 8 недель. Вероятно, страны-партнеры помогут Киеву в подготовке весенней контрнаступательной операции. Об этом заявил представитель немецкого правительства Штеффен Гебештрайт.

Как сообщает Укринформ, в ходе брифинга 6 января он рассказал о том, что Украине передадут БМП Marder в количестве около 40 единиц.

"Что касается Marder, то речь идет об одном батальоне — ориентировочно 40 машин. Эти 40 единиц должны быть переданы Украине еще в первом квартале", - проинформировал представитель правительства ФРГ.

По его словам, военные ВСУ будут обучаться управлять боевыми машинами пехоты на территории Германии приблизительно 8 недель. При этом БМП Bradley украинские бойцы будут осваивать в США.

Системе Patriot, которую немцы передадут Киеву, украинцы будут обучаться в США и Германии. Передать батарею должны в первом квартале текущего года.

Также Штеффен Гебештрайт подчеркнул, что на Западе пришли к выводу, согласно которому армии Украины понадобятся БМП перед весной, когда закончится период затишья на поле боя. Он предположил, что страны-партнеры помогают ВСУ готовить весеннюю контрнаступательную военную операцию.

Военная помощь Запада Украине

5 января состоялся телефонный разговор президента США Джо Байдена с канцлером Германии Олафом Шольцем. Вашингтон и Берлин собираются поддерживать Украину столько времени, сколько будет нужно. Американцы отправят Киеву БМП M2 Bradley, а немцы – Marder. Германия отправит Украине еще одну батарею Patriot.

Президент Владимир Зеленский подтвердил, что Украине дадут еще дополнительную батарею Patriot, а также мощную бронетехнику.

Украинский глава государства поблагодарил Германию, военная техника которой оказала ключевое значение в перехвате ракет РФ.

Глава оборонного комитета Бундестага ФРГ Мари-Агнес Штрак-Циммерман заявила, что после поставок Украине Marder нужно ожидать передачи танков Leopard. Она также подчеркнула, что положительные изменения в вопросе поставок Киеву вооружений произошли из-за смены позиции немецкого правительства.

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