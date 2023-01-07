Украинский военный эксперт Алексей Мельник утверждает, что немецкие боевые машины пехоты Marder отлично подойдут ВСУ для украино-российской войны.

Военный эксперт объяснил, подойдут ли ВСУ немецкие БМП Marder / коллаж Википедия / https://ua.depositphotos.com/

40 боевых машин пехоты из ФРГ модели Marder весьма помогут Украине в войне с Россией. Об этом рассказал в интервью порталу DW украинский военный эксперт Алексей Мельник.

"Я не думаю, что Marder станет некоей "серебряной пулей". Ценность их - в том, что количество, которое будет поставлено в Украину, позволит укомплектовать примерно батальон. То есть это будет боевая единица, укомплектованная одним типом бронетехники. А что касается современности этого оружия, в принципе, то, чем начинала и продолжает воевать Украина, - это все образцы советских времен, с определенной модернизацией. То есть Marder - вполне современное оружие для нынешней войны", − сказал он.

Как утверждает специалист, основное преимущество солдат ВСУ –то, как быстро они способны осваивать и ремонтировать западную военную технику.

"Многие зарубежные обозреватели отмечают, насколько быстро украинцы способны осваивать технику, а также применять ее эффективнее, чем это предполагалось производителями. И еще: в Украине вам кто угодно скажет, что в местных гаражах можно получить сервис не хуже, чем на сертифицированной станции (техобслуживания - Главред)", − подытожил он.

Военная помощь Запада Украине

5 января состоялся телефонный разговор президента США Джо Байдена с канцлером Германии Олафом Шольцем. Вашингтон и Берлин собираются поддерживать Украину столько времени, сколько будет нужно. Американцы отправят Киеву БМП M2 Bradley, а немцы – Marder. Германия отправит Украине еще одну батарею Patriot.

Президент Владимир Зеленский подтвердил, что Украине дадут еще дополнительную батарею Patriot, а также мощную бронетехнику.

Украинский глава государства поблагодарил Германию, военная техника которой оказала ключевое значение в перехвате ракет РФ.

Алексей Мельник Алексей Мельник - содиректор программ по вопросам внешней политики и международной безопасности (Центр Разумкова).

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