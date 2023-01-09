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Танки Leopard для армии Украины: в ФРГ допустили передачу Киеву мощных боевых машин

9 января 2023, 08:58
Решение о передаче Украине БМП Marder "созревало долго", однако Берлин и в дальнейшем будет оказать военную поддержку Киеву, сказал Роберт Хабек.
Боевой танк Leopard 2
Берлин не исключает передачи Украине танков Leopard 2 - Кабмин ФРГ / Bundeswehr

Правительство Германии не исключает принятия решения о поставках Украине танков Leopard 2. После передачи боевых машин пехоты Marder Берлин продолжит военную поддержку Киева, ориентируясь на ситуацию на поле боя. Об этом заявил немецкий вице-канцлер Роберт Хабек.

Как сообщает Reuters, он рассказал о том, что Германия не исключает возможности передаче Украине танков Leopard 2.

"Конечно, этого нельзя исключать…будут приняты дальнейшие решения", - сказал Хабек.

Комментируя поставки Киеву боевых машин пехоты Marder, он сказал, что такое решение "созревало долго", однако немецкое государство продолжит военную поддержку Украины исходя из ситуации на фронте.

"Я думаю, что эта динамика будет продолжаться до тех пор, пока война будет динамично развиваться", - подчеркнул Роберт Хабек.

Танки Leopard для Украины

Председатель оборонного комитета Бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерман сказала, что после передачи Украине БМП Marder нужно ожидать поставок танков Leopard. По ее словам, подобные решения стали возможными из-за изменения правительством ФРГ своей позиции.

Танки Leopard готова предоставить Украине и Финляндия. Хельсинки примут положительное решение в случае, если на такой шаг пойдет Европа. Финское государство сможет отдать только часть своих танков.

Заместитель руководителя Бундестага Катрин Геринг-Эккардт считает, что кроме поставок БМП Marder немецкому государству следует отправить Украине и танки Leopard. Ее поддержал и другой вице-председатель Бундестага – Вольфганг Кубики. По его мнению, Киеву нужно дать Leopard. Однако передача техники должна быть согласована с партнерами по Североатлантическому альянсу.

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