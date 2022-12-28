Российские захватчики должны понимать, что им тоже "прилетит", тогда они уменьшат интенсивность своих ударов или вовсе прекратят атаки.

Эксперт назвал способ остановить удары РФ по энергосистеме Украины/ УНИАН, Главред, Минобороны РФ

Страна-агрессор Россия остановит или уменьшит свои удары по энергосистеме Украины, если наше государство будет бить в ответ по российским энергообъектах.

Если враг будет понимать, что ему тоже "прилетит", он хорошо подумает перед тем, как атаковать украинскую энергосистему. Об этом сказал президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", эксперт по вопросам энергетики Михаил Гончар в интервью Главреду.

"У нас пока нет "длинной руки", которая бы поражала российские энергосистемы до Урала. Поэтому вопрос не только в получении надежных средств ПВО, но и возможности наносить удары по инфраструктуре врага", – отмечает он.

Такие удары будут иметь значение и с военной точки зрения, ведь энергетическая система РФ работает, в частности, и на обеспечение ведения войны российскими оккупантами.

"Ведь мы понимаем, что это обеспечивает работу фабрик, заводов ВПК, где делают новые ракеты и снаряды, которыми бьют по Украине. А нанося удары по инфраструктуре, котрая питает агрессию врага, мы достигаем и военного успеха. К сожалению, наши западные друзья туго осознают, что нам нужен не только "щит". Потому что щит, лишенный меча, рано или поздно будет разрушен", – сказал Гончар.

Ранее Гончар отмечал, что в будущем году менее или более длительные отключения света будут сохраняться. В 2023 году украинским энергетикам прийдется использовать только временные схемы для того, чтобы обеспечить жителей страны электричеством, говорит эксперт.

Также эксперт отмечал, что восстановление функционирование энергосистемы Украины в обычном режиме сейчас невозможно. Для работ необходимо тяжелое оборудование – трансформаторы высокого вольтажа, которых негде взять, рассказал Михаил Гончар.

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