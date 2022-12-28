"Наши электрики творят чудеса": эксперт рассказал, когда закончатся отключения света

Для работ необходимо тяжелое оборудование - трансформаторы высокого вольтажа, которых негде взять, рассказал Михаил Гончар.

Отключение света / коллаж фото УНИАН

Восстановление функционирование энергосистемы Украины в обычном режиме сейчас не представляется возможным.

В интервью Главреду президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", эксперт по вопросам энергетики Михаил Гончар отметил, что наши электрики творят чудеса, но у этих чудес есть обратная сторона медали – ситуативные временные схемы.

"Работая по таким схемам, энергосистема Украины не улучшает своего положения. Восстановить функционирование в обычном режиме не представляется возможным, потому что нужно тяжелое оборудование - трансформаторы высокого вольтажа, которых негде взять несмотря на рассказы о том, что они отовсюду к нам едут. Да, они едут, но это не то, что было уничтожено, потому что эти трансформаторы - это оборудование для того, чтобы сделать временные схемы", - отметил эксперт.

Гончар подчеркнул, что эти схемы несут в себе риски, которые связаны не только с ударами со стороны России, но и с тем, что определенные направления энергосистемы в таком режиме работают с перегрузками.

"Поэтому оборудование может элементарно не выдерживать и перегорать. Потому эту зиму и весь следующий год мы будем проходить с помощью технологий выживания. О восстановлении, а точнее создании новой конфигурации объединенной энергосистемы можно будет говорить в послевоенный период, когда будет ликвидирована угроза ударов по энергосистеме, или когда враг будет вынужден прекратить свои удары, поскольку мы будем действовать по принципу "подстанция за подстанцию", - подытожил эксперт.

Ракетный удар РФ по Украине

Утром 16 декабря Россия осуществила новую массированную ракетную атаку на Украину. В Киеве и ряде областей государства произошли взрывы. Частично это было срабатывание противовоздушной обороны, однако в некоторых местах сообщалось о прилетах по энергетическим объектам.

Во время массированной ракетной атаки оккупантов на территорию Украины утром 16 октября одна из ракет попала в жилой дом в Кривом Роге на Днепропетровщине. Вследствие этого был разрушен один из пяти подъездов дома.

Уже 19 декабря ночью россияне атаковали Киевскую область дронами. Сработала система противовоздушной обороны. Позже стало известно, что в результате вражеской атаки в Киеве поврежден объект инфраструктуры.

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