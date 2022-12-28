Россия прекратит удары, если Украина будет бить по подстанциям в ответ - Михаил Гончар

РФ будет вынуждена прекратить ракетные удары, если Украина в новом году будет действовать по принципу "подстанция за подстанцию", считает эксперт.

Украина сможет говорить о полном восстановлении энергетической системы только после победы над Россией - Михаил Гончар / Главред

Начиная с октября, Россия регулярно наносит массированные удары по украинской критической инфраструктуре. В результате ракетных обстрелов больше всего пострадала именно энергетическая отрасль, из-за чего всей Украине пришлось жить в давно забытой реальности аварийных отключений электроэнергии и приспосабливаться к жизни при свечах и фонариках.

В интервью Главреду президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", эксперт по вопросам энергетики Михаил Гончар рассказал о том, сможет ли Украина восстановить критическую инфраструктуру, при каких условиях украинцев ожидает блэкаут, а также что может заставить Кремль прекратить ракетные удары по Украине.

Каков запас прочности энергетики на 2023 год - от чего он будет зависеть и как скоро мы сможем восстановить разрушенные объекты?

Не нужно питать иллюзий относительно того, что мы пройдем зиму, наступит весна, все восстановим, и все будет так, как было до этого. Не будет. И вопрос не только в выполнении огромных объемов работ, ввозе оборудования (которого еще нет), но и в том, что российские атаки не завершены. Понятно, что они будут иметь место и в течение зимнего периода, поэтому нам по сути придется создавать новую конфигурацию энергосистемы. Потому что традиционная конфигурация, которая, фактически, является постсоветским наследием, преимущественно уничтожена, и в условиях войны ее не удастся полностью восстановить. Тем более, что попытка все восстановить в таких условиях будет в определенной степени расточительством, потому что будут сохраняться риски повторного уничтожения. То есть в следующем году нам придется перебиваться временными схемами со всеми последствиями. То, что мы видим сейчас – менее или более долговременные отключения – будет продолжаться.

А сколько в целом нужно времени на то, чтобы восстановить отрасль до вменяемого состояния?

Наши электрики творят чудеса. Но у этих чудес есть обратная сторона медали – ситуативные временные схемы. Работая по таким схемам, энергосистема Украины не улучшает своего положения. Восстановить функционирование в обычном режиме не представляется возможным, потому что нужно тяжелое оборудование - трансформаторы высокого вольтажа, которых негде взять несмотря на рассказы о том, что они отовсюду к нам едут. Да, они едут, но это не то, что было уничтожено, потому что эти трансформаторы - это оборудование для того, чтобы сделать временные схемы. Но эти схемы несут в себе риски, которые связаны не только с ударами со стороны России, но и с тем, что определенные направления энергосистемы в таком режиме работают с перегрузками. Поэтому оборудование может элементарно не выдерживать и перегорать. Потому эту зиму и весь следующий год мы будем проходить с помощью технологий выживания.

О восстановлении, а точнее создании новой конфигурации объединенной энергосистемы можно будет говорить в послевоенный период, когда будет ликвидирована угроза ударов по энергосистеме, или когда враг будет вынужден прекратить свои удары, поскольку мы будем действовать по принципу "подстанция за подстанцию".

То есть если мы будем наносить по России ответные удары?

Да. Средства ПВО нас защищают - если бы не они, блэкаут наступил бы значительно раньше. Но несмотря на широко рекламируемые сейчас Patriot, у нас нет стопроцентной гарантии того, что к нам больше ничего не прилетит и ничто не разрушит. Поэтому в этом контексте враг семь раз подумает только тогда, когда будет понимать, что ему тоже прилетит. И лишь тогда, когда поймет, что эти "прилеты" для него будут не менее уязвимыми, чем для нас.

У нас пока нет "длинной руки", которая бы поражала российские энергосистемы до Урала. Поэтому вопрос не только в получении надежных средств ПВО, но и в возможности наносить удары по инфраструктуре врага. С военной точки зрения это тоже имеет свою логику, ведь они используют все свои энергетические возможности для агрессии против Украины, начиная с поставки топлива для группировок вооруженных сил РФ и заканчивая всем остальным. Ведь мы понимаем, что это обеспечивает работу фабрик, заводов ВПК, где делают новые ракеты и снаряды, которыми бьют по Украине. А нанося удары по инфраструктуре, которая питает агрессию врага, мы достигаем и военного успеха. К сожалению, наши западные друзья туго осознают, что нам нужен не только "щит". Ибо щит, лишенный меча, рано или поздно будет разрушен.

Михаил, хотела бы уточнить - если мы еще некоторое время не получим "меча", то как много у нас может быть блэкаутов?

Тотальный блэкаут - это тогда, когда потребители не получают электроэнергию в течение недель. Это означает, что система не способна восстановить функционирование в силу того, что произошли прерывания сопряжения генерации и потребителей, которые невозможно восстановить в течение длительного времени. Ситуация может выглядеть так, что генерация вроде и есть, есть чем выработать электроэнергию, но не будет возможности ее передать потребителям. Одним словом, будет невозможно выдержать баланс между производством и потреблением электроэнергии. Следовательно, производство электроэнергии может стать недоступным из-за разрушения то ли теплоэлектростанции (ТЭС), то ли периферийного оборудования, как и ее передача из-за разрушения подстанций и линий электропередач. Но если линии электропередач можно достаточно быстро восстановить, то когда выводится из строя трансформатор высокого напряжения, а его негде взять (а если и есть, нужны месяцы для его доставки и монтажа), восстанавливать систему гораздо сложнее. Враг знает куда бить, мы тоже знаем, но не имеем чем.

Если будет продолжаться эта "игра в одни ворота", то как скоро Запад может предоставить нам это оружие?

Учитывая те заявления, которые звучали во время визита президента Украины в Вашингтон, то западные партнеры готовы передавать нам системы ПВО, но пока не готовы нам предоставить оружие, которое не то, что не достает до Урала, но и даже комплексы, которые бьют на несчастных 300 километров. И даже если будет покончено с недальновидным подходом о том, чтобы не допускать эскалации, не провоцировать Россию, то мы уже понесли большие потери (и продолжаем их нести), а для доставки систем и обучения персонала в случае принятого решения тоже нужно время. Это – те вопросы, которые должны быть решены еще летом или в начале ранней осени. Если бы это произошло, и ВСУ разнесли бы в российском пограничье несколько серьезных подстанций, то и в Москве бы хорошенько подумали, прежде чем бить по нашей энергосистеме.

Каков ваш прогноз на ближайшие месяцы - что нас ждет до весны?

Все то, что мы наблюдали и до того. Россия, вероятно, рассчитывает на то, что ей удастся уговорить режим аятолл и ожидает поступления баллистических ракет из Ирана. Не факт, что системы Patriot появятся у нас в течение двух-трех месяцев. Сейчас ситуация выглядит так, что три четверти из тех средств, что запускает Россия на территорию Украины, сбивается на подлете, но по меньшей мере четверть долетает и делает свое черное дело. Поэтому есть сомнения, что даже с улучшенными средствами ПВО нам удастся покончить с ракетным террором. Кроме того, мы видим, что враг начинает целиться и по объектам газовой инфраструктуры, особенно на востоке. Поэтому если Москва решит прекратить транзит российского газа в Европу через Украину, это будет означать, что она готова перейти к ударам по объектам ГТС Украины. Цель РФ прослеживается очень четко и заключается в том, что уменьшить наши возможности в обеспечении ТЭЦ, которые поставляют тепло в дома граждан. Ведь сейчас наша тепловая энергетика в значительной степени держится на газу. И там, где такая инфраструктура находится в зоне досягаемости артиллерийских снарядов и реактивных систем залпового огня, русские наносят удары (как, например, на Харьковщине, которая обеспечивает до половины газодобычи Украины). Здесь россияне действуют поэтапно – когда они поняли, что блицкриг провалился, то сначала стали бить по объектам топливной инфраструктуры и практически уничтожили все нефтебазы. Затем расчет был на прерывание электроснабжения, а впоследствии, во второй половине зимы, особенно в феврале, когда и в Европе запасы газа истощаются, они планируют нанести удары по газовой инфраструктуре. Сейчас Россия, продолжая мизерный транзит, еще пытается показать Европе "добрую волю", намекая ей, чтобы та одумалась. Но, понятно, что это - фальшивые слова, за которыми стоит только одно: наказать Европу финансово (ведь при помощи уменьшения транзита газа цена на него в ЕС пойдет вверх), а Украину – военным путем и создать предпосылки для "холодомора". Потому что несмотря на проблемы с электроснабжением, в городах сохраняется теплоснабжение. И именно работу последнего Россия пытается подорвать. Потому что без света еще можно как-то прожить с помощью различных систем питания, а вот другое дело - отсутствие тепла в условиях низких температур. Но России этого не удастся, потому что украинская ГТС является интерконнективной, то есть если что-то и будет выведено из строя, есть и другие маршруты. Но это не значит, что враг прекратит наносить по нам удары.