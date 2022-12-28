"Отключения будут продолжаться": эксперт-энергетик дал пессимистический прогноз на 2023 год

В 2023 году украинским энергетикам приходится использовать только временные схемы для того, чтобы обеспечить жителей страны электричеством, говорит эксперт.

Эксперт-энергетик дал пессимистический прогноз на 2023 год/ коллаж фото УНИАН и скриншот из видео

В будущем году менее или более долговременные отключения света будут сохраняться. Об этом в интервью Главреду заявил президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" и эксперт по вопросам энергетики Михаил Гончар.

"Не нужно питать иллюзий относительно того, что мы пройдем зиму, наступит весна, все восстановим, и все будет так, как было до этого. Не будет. И вопрос не только в выполнении огромных объемов работ, ввозе оборудования (которого еще нет), но и в том, что российские атаки не завершены. Понятно, что они будут иметь место и в течение зимнего периода, поэтому нам по сути придется создавать новую конфигурацию энергосистемы. Потому что традиционная конфигурация, которая, фактически, является постсоветским наследием, преимущественно уничтожена, и в условиях войны ее не удастся полностью восстановить. Тем более, что попытка все восстановить в таких условиях будет в определенной степени расточительством, потому что будут сохраняться риски повторного уничтожения. То есть в следующем году нам придется перебиваться временными схемами со всеми последствиями. То, что мы видим сейчас – менее или более долговременные отключения – будет продолжаться", −сказал он.

Напомним, сейчас из-за регулярных ракетных ударов РФ по всей Украине были введены аварийные отключения электроснабжения. Оккупанты во время массированной ракетной атаки регулярно попадают в объекты критической инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что в Киеве начнут выключать свет даже в тех домах, в которых раньше постоянно было электричество из-за запитки от одной линии с объектами критической инфраструктуры. Такие дома отключат от сети в ручном режиме.

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