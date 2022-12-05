Аварийные отключения: по всей Украине экстренное обесточивание после ракетных ударов РФ

В первую очередь электроэнергия будет подаваться на объекты критической инфраструктуры: больницы, водоканалы, котельные.

По всей Украине ввели отключения электрики / коллаж фото УНИАН

Аварийный отключения электроснабжения вводятся в Украине во всех областях в понедельник, 5 декабря.

Об этом идет речь в сообщении Национальной энергетической компании Укрэнерго в Telegram.

Уточняется, что ограничения вводятся в связи с ракетными ударами РФ по объектам критической инфраструктуры.

"Из-за последствий обстрелов часть электростанций не сможет определенное время работать на полную мощность. В сочетании с усилением морозов в ближайшие сутки это обусловит увеличение дефицита электроэнергии в системе. Для сохранения баланса между производством и потреблением электроэнергии во всех областях Украины будет введен режим аварийных отключений", - говорится в сообщении.

Также подчеркивается, что в первую очередь электроэнергия будет подаваться на объекты критической инфраструктуры: больницы, водоканалы, котельные.

/ t.me/s/Ukrenergo

Ракетная атака РФ

Как известно, Россия нанесла новый ракетный удар по Украине в понедельник, 5 декабря.

Об этом спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат рассказал в эфире телемарафона.

"Традиционно, откуда они и пускают. Стратегическая авиация - это район Волгодонска, также Каспий и Черное море, корабли Черноморского флота тоже запуски, по предварительной информации. Уже не тренировки, ракеты уже запущены", - сказал он.

В результате ракетного удара РФ по Украине в понедельник, 5 декабря, были повреждены два объекта инфраструктуры.

В частности, о повреждении объектов инфраструктуры в Одесской области в результате ракетного обстрела оккупантов рассказал в Telegram заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

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