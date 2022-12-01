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В Киеве будут выключать свет во всех домах: энергетики объяснили изменения

1 декабря 2022, 08:57

В то же время в столице сокращается продолжительность отключений света. Но все равно графики пока не действуют.

Свет, отключения света, электроенергия, Киев
В YASNO заявили, что в Киеве будут выключать свет во всех домах/ УНИАН

В Киеве начнут выключать свет даже в тех домах, в которых раньше постоянно было электричество из-за запитки от одной линии с объектами критической инфраструктуры.

Об этом заявил генеральный директор YASNO Сергей Коваленко. Он пояснил, что такие дома будут отключать от сети в ручном режиме.

По словам Коваленко, объекты критической инфраструктуры всегда старались запитать светом как можно быстрее. Поэтому в экстренных отключениях они не участвуют. А с ними и жилые дома, которые подключены к той же электросети.

Чтобы исправить ситуацию, энергетики начали подключать эти дома к другим линиям сети. На это нужно много времени, но многие дома уже переключили.

"Если их (жилые дома – ред.) можно переключить на другую линию, которая выключается – то энергетики их переключают. Это небыстрый процесс, однако с хорошим прогрессом: ранее на столицу таких домов было 2000, сейчас – 745", – сообщил гендиректор YASNO.

Однако это не решит проблему полностью. Ведь есть дома, для которых даже такой способ не подходит – их не могут переподключить к другой сети, поэтому в них свет будут выключать вручную.

"Но есть дома, которые не можно переподключить на другую линию, чтобы выключать вместе со всем городом. Однако и по ним ожидается административное решение – ручное отключение, которое должны делать ЖЭК/ОСМД или управляющие компании. Посмотрим, насколько это будет рабочая схема", – отмечает Коваленко.

Продолжительность отключения света в Киеве сокращается

В то же время Коваленко сообщил, что в Киеве сокращается продолжительность отключений света.

"В понедельник киевляне в среднем отключались на 9 часов, а вчера (29 ноября – ред.) – меньше чем на 7 часов в сутки. Сегодня (30 ноября – ред.) и сами ограничения были меньше – 545 МВт. В течение дня отключалось 953 тысячи клиентов, на 5 тыс меньше, чем вчера", – пояснил он.

Однако украинская столица продолжает жить в режиме экстренных отключений. Стабилизационные графики пока не действуют.

Отключение света в Украине

В Forbes рассказали о трех сценариях правительства Украины относительно действий на случай блэкаута. Они предусматривают варианты действий на случай, если электропитание исчезнет на период от 12 часов до 7 суток. Развитие этих сценариев зависит от того, по каким объектам будут бить российские оккупанты.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщал, что отключение света в столице Украины могут продолжаться вплоть до весны 2023 года. Из-за холодных температур люди могут использовать больше теплонагревательных приборов, что в свою очередь увеличит нагрузку на сеть.

Ранее украинцев предупредили, что ракетных ударов со стороны оккупантов можно ожидать в любую минуту, поэтому нужно быть максимально готовыми к ним. Гражданам Украины назвали 8 основных шагов, которые стоит предпринять, чтобы быть готовыми к такому повороту событий.

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