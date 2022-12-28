Чего на самом деле добивается РФ, требуя "денацификации" и "демилитаризации" Украины – ответ ISW

Россия прячет свои истинные цели войны, прикрываясь вымышленными причинами.

В ISW объяснили, чего на самом деле добивается РФ требованием "денацификации" и "демилитаризации" Украины/ УНИАН

Страна-агрессор Россия после более 10 месяцев полномасштабной войны продолжает настаивать на "денацификации" и "демилитаризации" Украины. При этом в РФ сетуют на то, что Запад поддерживает Украину в борьбе с агрессорами. В частности, недавно такую порцию абсурдных заявления выдал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Аналитики американского института изучения войны (ISW) отмечают, что за такими заявлениями российской стороны стоит желание Кремля подтолкнуть международное сообщество к переговорам на условиях Москвы.

Специалисты высказали мнение, что за заявлениями о "демилитаризации" Украины на самом деле стоит желание Кремля лишить нашу страну возможности противостоять дальнейшим атакам российских захватчиков. В то же время требования относительно "денацификации" равносильны призывам к смене власти в Украине.

Также аналитики напомнили, что Лавров отмечал, что РФ хочет военного урегулирования войны в Украине и достижения Россией ее первоначальных целей. А российский диктатор Владимир Путин при этом очень расплывчато говорил, будто бы РФ "готова к переговорам". В ISW уверены, что Путин на самом деле не желает переговоров, поэтому намеренно говорит о них расплывчато и не ставит конкретных условий.

Напомним, бывший главнокомандующий сил НАТО в Европе Джеймс Джонс отмечает, что страна-агрессор Россия уже проиграла войну против Украины, однако признавать этого она не хочет. Окончательно завершить войну могли бы Соединенные Штаты, если бы выполнили три важных шага.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что следующий 2023 год должен стать решающим в войне, которую развязал российский диктатор Владимир Путин против Украины. Он добавил, что украинская власть полностью осознает, с какими проблемами может столкнуться и каких результатов нужно достичь.

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