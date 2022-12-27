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Следующий год должен стать решающим в войне с Россией - Зеленский

27 декабря 2022, 23:21
Украина готовится к тем рискам, которые могут помешать продвижению ВСУ зимой.
Владимир Зеленский
Следующий год станет решающим / скриншот из видео

Следующий 2023 год должен стать решающим в войне, которую развязал российский диктатор Владимир Путин против Украины. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время своего видеообращения.

Он добавил, что украинская власть полностью осознает, с какими именно проблемами может столкнуться и каких результатов нужно добиться.

"Продолжаем готовить силы обороны и безопасности Украины к следующему году. Это должен быть решающий год. Понимаем, какие риски зимой, понимаем, что должны сделать весной, а значит, понимаем, какие результаты должен продемонстрировать весь сектор обороны и безопасности", - сказал Зеленский.

Президент также заявил, что украинские специалисты оборонного сектора отремонтировали военную технику и поставили на службу трофейную технику.

Война России против Украины

Недавно министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина вернет все свои территории, включая Крым и Донбасс. По его словам, часть территорий будет возвращена военным путем, а часть – дипломатическим. В то же время Кулеба отметил, что сейчас слишком рано делать какие-либо прогнозы относительно того, какие временно оккупированные регионы будут возвращены благодаря слаженным действиям ВСУ, а какие – за столом переговоров.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк прогнозирует, что война в Украине закончится в следующем году. По его словам, об этом свидетельствует "математика войны" и четкие анализы разведки. Подоляк подчеркнул, что у власти есть очень эффективная аналитическая структура.

Военный эксперт, полковник запаса СБУ Михаил Притула прогнозирует, что война России против Украины завершится в марте 2023 года. По его словам, порог прочности РФ ниже, чем был в СССР. Эксперт подчеркнул, что Россия сейчас не так сильна, ведь не имеет большого состояния и потеряла в Украине гораздо больше войск, чем СССР в Афганистане.

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