Над городом - черный дым: оккупанты ударили ракетами по Харькову

Россияне нанесли ракетный удар по Слободскому району Харькова, уточнил губернатор Олег Синегубов. Данных о пострадавших нет.

В Харькове прогремели взрывы / Коллаж УНИАН, Reuters

В большинстве областей Украины утром 28 декабря была объявлена воздушная тревога. Известно о первых "прилетах". В Офисе президента подтвердили взрывы в Харькове. Также сообщается о взрывах в Краматорске.

Масштабная воздушная тревога в Киеве, а также в центральных и восточных областях была объявлена после 9:00.

Как сообщил в Telegram заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко, оккупанты нанесли ракетный удар. Подразделения ГосЧС выехали на место происшествия.

Над городом поднялся черный дым.

Над Харьковом - черный дым / Фото соцсети

В Харькове прогремели взрывы / Фото - соцсети

Россияне ударили ракетами по Слободскому району Харькова, уточнил губернатор Олег Синегубов. Данных о пострадавших нет.

Ракетные удары РФ по Украине

Россия подготовилась к ракетному удару по Украине 26 декабря. Об этом заявил советник Офиса президента Алексей Арестович. По его словам, ракетный удар не состоялся только из-за того, что на российском аэродроме в Энгельсе произошла мощная "бавовна".

Российские оккупанты могут устроить массированный ракетный удар по Украине в канун Нового года, считает секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов. Он добавил, что Россия является "сумасшедшим соседом", от которого можно ждать чего угодно.

Пресс-секретарь Оперативного командования Пивдень Наталья Гуменюк считает, что российские оккупанты готовят новый сценарий ракетного удара по Украине. По ее словам, это может быть комбинированная атака - с применением воздушных и морских носителей, а также дронами-камикадзе.

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что в России осталось такое количество ракет, которого хватит на 2-3 массированных обстрела Украины. Если страна-агрессор совершит эти обстрелы, у нее вообще могут закончиться ракеты.

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