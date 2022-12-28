Над городом - черный дым: оккупанты ударили ракетами по Харькову

В большинстве областей Украины утром 28 декабря была объявлена воздушная тревога. Известно о первых "прилетах". В Офисе президента подтвердили взрывы в Харькове. Также сообщается о взрывах в Краматорске.
Масштабная воздушная тревога в Киеве, а также в центральных и восточных областях была объявлена после 9:00.
Как сообщил в Telegram заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко, оккупанты нанесли ракетный удар. Подразделения ГосЧС выехали на место происшествия.
Над городом поднялся черный дым.
Россияне ударили ракетами по Слободскому району Харькова, уточнил губернатор Олег Синегубов. Данных о пострадавших нет.
Ракетные удары РФ по Украине
Россия подготовилась к ракетному удару по Украине 26 декабря. Об этом заявил советник Офиса президента Алексей Арестович. По его словам, ракетный удар не состоялся только из-за того, что на российском аэродроме в Энгельсе произошла мощная "бавовна".
Российские оккупанты могут устроить массированный ракетный удар по Украине в канун Нового года, считает секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов. Он добавил, что Россия является "сумасшедшим соседом", от которого можно ждать чего угодно.
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Пресс-секретарь Оперативного командования Пивдень Наталья Гуменюк считает, что российские оккупанты готовят новый сценарий ракетного удара по Украине. По ее словам, это может быть комбинированная атака - с применением воздушных и морских носителей, а также дронами-камикадзе.
Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что в России осталось такое количество ракет, которого хватит на 2-3 массированных обстрела Украины. Если страна-агрессор совершит эти обстрелы, у нее вообще могут закончиться ракеты.
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