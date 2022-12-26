"Им хронически не везет": РФ была готова сегодня ударить ракетами по Украине - Арестович

По мнению советника Офиса президента, оккупанты не обстреляли Украину из-за "бавовны" на аэродроме в Энгельсе.

РФ хотела обстрелять Украину ракетами 26 декабря / Коллаж фото Минобороны РФ, УНИАН

Россия подготовилась к ракетному удару по Украине и он был запланирован на сегодня, 26 декабря. Об этом заявил советник Офиса президента Алексей Арестович во время эфира с российским правозащитником Марком Фейгиным.

Арестович убежден, что этот ракетный удар не состоялся только из-за того, что на российском аэродроме в Энгельсе произошла мощная "бавовна". Стоит отметить, что советник ОП не сообщил о том, имеет ли Украина отношение к взрывам на территории РФ.

"Им хронически не везет. Сегодня должен был быть массированный удар по территории Украины. И хроническое нарушение техники безопасности, изъятие ценных специалистов под видом мобилизации, бессонные ночи персонала ответственного - это приводит к взрывам или каким-то событиям технического характера на территории Российской Федерации", - сказал Арестович.

По данным советника Офиса президента, в результате "бавовны" был полностью уничтожен пункт управления полетами на аэродроме в РФ.

"Злые языки говорят, что там полностью уничтожен пункт управления полетами вместе со всей дежурной сменой и в результате 10 самолетов улетели прятаться на другие авиабазы от греха подальше, далеко. Может именно по этому не состоялся ракетный удар", - рассказал Арестович.

"Бавовна" на аэродроме в Энгельсе

В ночь с 25 на 26 декабря на российском аэродроме "Энгельс", на котором базируются стратегические бомбардировщики оккупантов, прогремели мощные взрывы. В Минобороны страны-агрессора сообщили, что на малой высоте якобы там пролетел беспилотник. В результате падения его обломков якобы трое российских оккупантов погибли. А самолеты, мол, не пострадали.

Позже стали известны подробности новой атаки на российскую авиабазу в Энгельсе Саратовской области, откуда совершают вылеты стратегические бомбардировщики РФ, наносящие удары по мирным городам Украины.

Несмотря на заявления официальных лиц РФ о том, что якобы в результате атаки повреждений на земле нет, "Немецкая волна" приводит противоположные данные. Издание ссылается на информацию украинского военного блогера Романа Бочкалы, который пишет, что российские средства противовоздушной обороны сбили не сам беспилотник, а одну из выпущенных им ракет.

Как отметил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, свежие взрывы на военной авиабазе "Энгельс" являются последствиями российской агрессии против Украины.

"Безусловно, это последствия российской агрессии. Это очередная "бавовна", о которых мы уже привыкли слышать. Это последствия того, что Россия творит на нашей земле. Если русские думали, что их в тылу глубоком война не коснется, то они ошибались. Такие вещи происходят все чаще и, надеемся, что это Украине будет только на руку", - отметил Игнат.

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