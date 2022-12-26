Удар двумя ракетами: подробности атаки на авиабазу РФ в Энгельсе

Российские средства противовоздушной обороны сбили не сам беспилотник, а одну из выпущенных им ракет.

На авиабазе РФ в Энгельсе прогремели новые взрывы / Википедия

Стали известны подробности новой атаки на российскую авиабазу в Энгельсе Саратовской области, откуда совершают вылеты стратегические бомбардировщики РФ, наносящие удары по мирным городам Украины.

Несмотря на заявления официальных лиц РФ о том, что якобы в результате атаки повреждений на земле нет, Немецкая волна приводит противоположные данные.

Издание ссылается на информацию украинского военного блогера Романа Бочкалы, который пишет, что российские средства противовоздушной обороны сбили не сам беспилотник, а одну из выпущенных им ракет.

"В результате ракетной атаки БПЛА по месту дислокации 6950-й авиабазы (в/ч 06987 г. Энгельс Саратовской обл. РФ) поражен пункт управления базой. БПЛА выпустил 2 ракеты, одна из которых была сбита системой ПВО, а вторая поразила цель", - цитирует издание сообщение блогера.

Отметим, что ранее в РФ заявили о том, что при подлете к военному аэродрому Энгельс Саратовской области сбит украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА), в результате падения его обломков погибли "три российских военнослужащих технического состава, находившихся на аэродроме".

В свою очередь Telegram-канал Baza передает, что, помимо гибели трех военных, еще четыре человека были госпитализированы, площадь пожара составила 120 квадратных метров. Информации о раненых из официальных источников пока не поступало.

Взрывы на авиабазе Энгельс

Напомним, в ночь на 26 декабря российском городе Энгельс на стратегическом аэродроме прогремели два взрыва. В Сети пишут о погибших и о поврежденных самолетах.

Российские Telegram-каналы сообщают, что в результате атаки на аэродром в Энгельсе погибли 3 человека, еще 4 - получили ранения. Также были повреждены самолеты.

Два взрыва один за другим прозвучали в 01:35 ночи по киевскому времени. До взрывов и вспышки был слышен звук, похожий на звук пролета ракеты или реактивного самолета. В Сети появились видео с камер видеонаблюдения.

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