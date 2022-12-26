glavred
УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Удар двумя ракетами: подробности атаки на авиабазу РФ в Энгельсе

26 декабря 2022, 10:38
Российские средства противовоздушной обороны сбили не сам беспилотник, а одну из выпущенных им ракет.
Авиабаза Энгельс
На авиабазе РФ в Энгельсе прогремели новые взрывы / Википедия

Стали известны подробности новой атаки на российскую авиабазу в Энгельсе Саратовской области, откуда совершают вылеты стратегические бомбардировщики РФ, наносящие удары по мирным городам Украины.

Несмотря на заявления официальных лиц РФ о том, что якобы в результате атаки повреждений на земле нет, Немецкая волна приводит противоположные данные.

Издание ссылается на информацию украинского военного блогера Романа Бочкалы, который пишет, что российские средства противовоздушной обороны сбили не сам беспилотник, а одну из выпущенных им ракет.

"В результате ракетной атаки БПЛА по месту дислокации 6950-й авиабазы (в/ч 06987 г. Энгельс Саратовской обл. РФ) поражен пункт управления базой. БПЛА выпустил 2 ракеты, одна из которых была сбита системой ПВО, а вторая поразила цель", - цитирует издание сообщение блогера.

Отметим, что ранее в РФ заявили о том, что при подлете к военному аэродрому Энгельс Саратовской области сбит украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА), в результате падения его обломков погибли "три российских военнослужащих технического состава, находившихся на аэродроме".

В свою очередь Telegram-канал Baza передает, что, помимо гибели трех военных, еще четыре человека были госпитализированы, площадь пожара составила 120 квадратных метров. Информации о раненых из официальных источников пока не поступало.

Взрывы на авиабазе Энгельс

Напомним, в ночь на 26 декабря российском городе Энгельс на стратегическом аэродроме прогремели два взрыва. В Сети пишут о погибших и о поврежденных самолетах.

Российские Telegram-каналы сообщают, что в результате атаки на аэродром в Энгельсе погибли 3 человека, еще 4 - получили ранения. Также были повреждены самолеты.

Два взрыва один за другим прозвучали в 01:35 ночи по киевскому времени. До взрывов и вспышки был слышен звук, похожий на звук пролета ракеты или реактивного самолета. В Сети появились видео с камер видеонаблюдения.

Читайте еще:

Саратов военный самолет взрыв война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

11:00

Гороскоп таро на неделю 26 декабря-1 января: Овнам – финиш, Львам – магия, Рыбам – перекресток

10:59

Рогозину грозит паралич из-за осколка в шейном позвонке

10:51

"Только усилит НАТО": эксперт оценил перспективы входа Украины в Альянс и в ЕС

10:38

Удар двумя ракетами: подробности атаки на авиабазу РФ в ЭнгельсеВидео

10:18

"Этот козырь пока полежит в кармане": в Беларуси готовятся к потенциальному наступлению - эксперт

Реклама
10:00

Гороскоп на неделю 26 декабря-1 января: Львам – конфликты, Рыбам нервозность, Козерогам – новости

09:43

"Россия может осуществить еще 2-3 массовых обстрела": Буданов объяснил, какая в РФ ситуация с ракетамиВидео

09:30

Гороскоп на сегодня 26 декабря 2022: Тельцам – куча дел, Львам – изменения, а Рыбам - новости

09:24

Любовный гороскоп на неделю 26 декабря - 1 января: расставания, боль и новые встречиВидео

09:23

"Мы зайдем туда с оружием в руках": Буданов рассказал, как Украина будет возвращать Крым

09:14

Зачем Байден говорит о возможности встречи в бункерным дедоммнение

09:09

В феврале Путин пойдет на Киев и захочет захватить Ровенскую АЭС: тревожный прогноз астрологаВидео

09:00

Женский гороскоп на неделю 26 декабря - 1 января: напряжение, завершение дел и легкостьВидео

09:00

Центр влияния в НАТО уйдет в Восточную Европу, Украина и Польша будут задавать тон – ЗагороднийВидео

08:57

В РФ скоропостижно скончался глава компании, выпускавшей носители "Калибров" для обстрелов Украины

08:45

Минимальная зарплата в Украине 2023: какая будет и ждать ли повышенияВидео

08:42

Генерал объяснил, почему Запад затягивает войну в УкраинеВидео

08:34

Почему враги не могут перейти в наступление на ВСУ: объяснение британской разведкиВидео

08:15

"Весна" ворвется в Украину: синоптик удивил прогнозом погоды на январь 2023 годаВидео

08:00

Китайский гороскоп 2023: романтические приключения, успех в карьере и долгожданный отдых в год КроликаВидео

Реклама
07:59

С Новым годом кролика: красивые открытки-поздравления с 2023

07:47

Послом Украины в Болгарии назначили сексолога и эксперта по драгоценностям без дипломатического опыта - СМИ

07:30

"Не военными данными" : в МВД объяснили, чем Суровикин отличается от других генералов ПутинаВидео

07:30

Гороскоп на январь 2023 года: у кого Венера, Меркурий и Марс заберут силы, а кому Солнце поможет

06:53

"Бавовна" в России: на стратегическом аэродроме в Энгельсе прогремели мощные взрывыВидео

06:47

Путин хочет уничтожить системы Patriot в Украине иранскими ракетами и дронами – ForbesВидео

06:01

Макрон стал политическим сумасбродоммнение

05:20

Украину ждет аномальная погода перед Новым годом: синоптик дал прогноз на 1 январяВидео

04:00

Как правильно приготовить самый вкусный растворимый кофе

03:20

Божественный торт на Новый год за 30 минут: уникальный рецепт Медовика с 1 секретным ингредиентомВидео

03:00

"Вероятность наступления существует": эксперт объяснил, когда исчезнет угроза со стороны БеларусиВидео

02:51

Душевные поздравления с юбилеем 65 лет, открытки к празднику женщинам и мужчинам

02:02

"Годы берут свое": Волочкова чуть не убилась, садясь на шпагат

01:35

Как за 3 секунды узнать, что мясо испортилось: простые трюки на заметку хозяйкамВидео

00:51

Приметы на 26 декабря: все важные традиции и запреты в опасный день декабря, которые нельзя нарушатьВидео

00:07

"Война не закончится в марте": генерал ВСУ призвал готовиться к затяжному противостоянию РФ

25 декабря, воскресенье
23:25

Цинизм поражает: Иран заявил, что его дроны являются "крайне эффективными" в войне РФ против УкраиныВидео

22:50

ВСУ провели успешный штурм позиций оккупантов и уничтожили немало враговВидео

22:11

Комендантский час в новогоднюю ночь: как будут наказывать украинцевВидео

22:00

Что вам понравилось больше всего: тест по картинке расскажет о ближайшем будущем

Реклама
21:50

"Все необходимое оружие будет": Кулеба сделал громкое заявление относительно военной помощи УкраинеВидео

21:22

Россия попробует сделать последние дни перед Новым годом темными: Зеленский предупредил украинцевВидео

20:50

Как быстро очистить микроволновку от жира: 5 чудо-фишек, о которых знают только опытные хозяйки

20:40

Китай цинично оправдал свою позицию по поводу войны в Украине и заявил об углублении связей с РФВидео

20:21

Оккупанты несут большие потери: Жданов рассказал, как россияне шарахаются от HIMARSВидео

20:10

Приметы на 27 декабря: какие 3 вещи нельзя делать в этот день, чтобы беду не навлечь на себяВидео

19:50

"Русь достойна самого лучшего": российская певица пожаловалась на войну в УкраинеВидео

19:30

Запах слабости: в чем главный просчет Путинамнение

19:26

Путин назвал причину войны в Украине и заявил, что 99,9% россиян готовы все положить в интересах РФВидео

19:09

Никакой паузы зимой на войне не будет: в ВСУ заявили, что продолжат бить войска РФ на фронтеВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Персоны
Олег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк Фейгин
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочери
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиНовогодний маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять