В ВСУ рассказали о вероятных сроках нового массированного ракетного удара РФ

Юрий Игнат призвал быть готовыми к возможным ракетным ударам РФ.

РФ может готовить новый массированный ракетный удар / vpk.name

Вскоре российские оккупанты могут нанести по Украине новый массированный ракетный удар, заявил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Он напомнил о том, что русские не прибегали к ракетным обстрелам уже больше недели. Об этом представитель ВСУ рассказал в эфире иелемарафона.

"Руководство государства призывает, руководство Воздушных сил, Вооруженных сил быть готовыми к возможным ударам. Уже длительное время об этом говорил руководитель ГУР Кирилл Буданов, что возможны такие атаки", - сказал он.

При этом спикер командования Воздушных сил ВСУ обратил внимание на то, что ранее оккупанты наносили такие удары с периодичностью в неделю, сейчас период увеличился до 10 дней.

"Очевидно, что враг не оставил своих намерений. Следует ожидать", - сказал он.

Игнат также добавил, что российские оккупанты также любят ночью применять иранские дроны-камикадзе.

Ранее в Командовании Воздушных сил Вооруженных сил Украины рассказали о вероятности нового массированного ракетного удара РФ.

В ВС ВСУ готовятся отражать новый ракетный удар со стороны россиян, заявил в эфире национального телемарафона спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат.

По его словам, оккупанты готовятся к нанесению нового ракетного удара по гражданской инфраструктуре Украины.

По словам начальника Главного управления разведки Кирилла Буданова, запасы высокоточного вооружения в РФ уже подходят к завершению, при этом оккупанты уже "вошли в критический минимум".

Как известно, Россия нанесла новый ракетный удар по Украине.

Об этом спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат рассказал в эфире телемарафона.

"Традиционно, откуда они и пускают. Стратегическая авиация - это район Волгодонска, также Каспий и Черное море, корабли Черноморского флота тоже запуски, по предварительной информации. Уже не тренировки, ракеты уже запущены", - сказал он.

В результате ракетного удара РФ по Украине были повреждены два объекта инфраструктуры.

В частности, о повреждении объектов инфраструктуры в Одесской области в результате ракетного обстрела оккупантов рассказал в Telegram заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

Читайте еще: