"Украине будет только на руку": в Воздушных силах ВСУ прокомментировали новую "бавовну" в Энгельсе

В Воздушных силах прокомментировали последствия новой бавовны на русской авиабазе. Комментарий дал спикер ВС Юрий Игнат.

В Воздушных силах ВСУ прокомментировали новую "бавовну" в Энгельсе / Коллаж скриншот видео Соцсети, Командование ВС ВСУ

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил − свежие взрывы на российской военной авиабазе "Энгельс" являются последствиями российской агрессии против Украины. Об этом он заявил в эфире единого национального телемарафона.

"Безусловно, это последствия российской агрессии. Это очередная "бавовна", о который мы уже привыкли слышать. Это последствия того, что Россия творит на нашей земле. Если россияне думали, что их в тылу глубоком война не коснется, то они ошибались. Такие вещи происходят все чаще и надеемся, что это Украине будет только на руку", — отметил он.

Как говорит Игнат, уже через несколько суток появятся спутниковые фото с аэродрома "Энгельс". И уже по нему можно будет оценивать реальные последствия взрывов.

Атака на аэродром "Энгельс"

Напомним, в ночь с 25 на 26 декабря по российскому аэродрому "Энгельс", на котором базируются стратегические бомбардировщики оккупантов, раздались мощные взрывы.

Как сообщили в Минобороны страны-агрессора, на малой высоте якобы там пролетел беспилотник. В результате падения его обломков якобы трое российских оккупантов погибли. А самолеты, мол, не пострадали.

До того, 5 декабря, этот военный аэродром в Энгельсе уже был атакован. И именно тогда были повреждены несколько бомбардировщиков ТУ-95, с которых оккупанты запускали ракеты по мирным городам Украины. Кроме того, была атакована дронами и авиабаза "Дягилево" (Рязанская область).

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