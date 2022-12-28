"Скажите, что Путин – сатана, тогда будет честно" – Данилов о саботаже УПЦ МП требования изменить название

Несправедливо скрывать свои связи с людьми, которые в церквях РФ молятся за то, чтобы убивали украинских солдат, подчеркнул секретарь СНБО.

Данилов подчеркнул, что УПЦ МП должна отразить в названии свою принадлежность к России/ УНИАН

Украинская православная церковь Московского патриархата не может скрывать свою принадлежность к стране-агрессору России, поэтому она должна изменить название.

Об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов в эфире телемарафона. Так он прокомментировал решение Конституционного суда признать конституционным закон, который обязывает УПЦ МП изменить свое название.

Данилов отметил, что несправедливо прятать свою принадлежность к людям, которые молятся за убийства украинцев и благословляют на такие преступления.

"Если вы прячете свою принадлежность к Московскому патриархату, к связям с людьми, которые в церквях РФ молятся за то, чтобы убивали наших солдат и благословляют на убийства. Как люди могут вообще смотреть в глаза после этого?", – отмечает Данилов.

Он подчеркнул, что изменение названия этой церкви – это важно, чтобы не обманывать людей.

"Поймите, что вы делаете. Зачем вы скрываете свои названия, это несправедливо. Человек, который приходит к Богу, должен понимать, в какой храм идет. Если не имеете отношения к Москве, то скажите, что Путин – это сатана, тогда будет честно", – сказал секретарь СНБО.

Требование к УПЦ МП изменить название

Напомним, 27 декабря КСУ признал конституционным закон, обязывающий Украинскую православную церковь Московского патриархата изменить свое название, чтобы из него было понятно о принадлежности к России.

Закон №5309 был принят в 2018 году. В нем предполагается, что религиозная организация, центр управления которой расположен в стране, признанной агрессором, должен указывать это в своем названии.

В самой УПЦ МП уже отреагировали на решение Конституционного суда и заявили, якобы упомянутый закон "не заставляет их вносить изменения в свое название", и что в самом законе "отсутствует упоминание об УПЦ МП".

Напомним, срок аренды Украинской православной церковью Московского патриархата храмов Киево-Печерской Лавры истекает 31 декабря 2022 года. На это во время воскресной службы пожаловаться митрополит Павел (Лебедь), который является "наместником" Лавры от УПЦ МП. По его словам, якобы представители власти "делают козни Святой Церкви". При этом Московский церковник обратился к президенту Владимиру Зеленскому с призывом оставить Лавру в распоряжении УПЦ МП.

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