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"Ворота к Северодонецку и Лисичанску": ВСУ приблизились к освобождению Кременной - NYT

28 декабря 2022, 11:02
Деоккупация города Кременная позволит ВСУ расширить плацдарм в регионе и даст контроль над основными дорогами, ведущими в Северодонецк и Лисичанск.
'Ворота к Северодонецку и Лисичанску': ВСУ приблизились к освобождению Кременной - NYT
Кременная - ворота к Северодонецку и Лисичанску / Фото delo.ua, 28 ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода

Вооруженные силы Украины приближаются к освобождению города Кременная в Луганской области.

Как пишут журналисты New York Times, деоккупация города позволит ВСУ расширить плацдарм в регионе и даст украинским войскам контроль над основными дорогами, ведущими в Северодонецк и Лисичанск.

"Кременная является воротами к двум гораздо большим городам поблизости - Северодонецку и Лисичанску, важным промышленным центрам Донбасса", - говорится в статье.

Отмечается также, что россияне пытаются защитить одно из самых трудно добытых ими достижений в этой войне. После ряда отступлений российские военные укрепили свои позиции под Кременной оборонительными барьерами.

Ситуация в Кременной

26 декабря председатель Луганской ОГА Сергей Гайдай сообщил, что возле Кременной на Луганщине продолжаются бои. Украинским воинам удалось немного оттеснить российских оккупантов, боевые действия уже происходят недалеко от города.

Тем временем военное командование РФ уже убежало из города, к которому приближаются защитники Украины. Командиры оккупантов переместились в Рубежное.

27 декабря стало известно, что украинские военные продвинулись на фронте возле Кременной в Луганской области - этот город имеет стратегическое значение для дальнейшей наступательной операции на Северодонецк, Лисичанск и Сватово.

Заместитель министра обороны Анна Маляр ранее сообщала, что российские оккупанты поставили перед собой цель выйти на административную границу Донецкой области до конца текущего года.

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