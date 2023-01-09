РФ боится применять свои новейшие самолеты против Украины – разведка Британии

Оккупанты не подпускают новые воздушные суда близко к Украине, а пускают из них ракеты за тысячи километров от границы.

РФ запускает ракеты по Украине с новейших самолетов СУ-57 FELON, но не подпускает их близко к границе/ Минобороны РФ

Страна-агрессор Россия боится применять против Украины свои новейшие истребители. Захватчики не подпускают их близко к фронту, а ведут обстрелы ракетами с расстояния в тысячи километров от границы.

С июня 2022 года российские оккупанты использовали для выполнения миссий против Украины самолеты Су-57 FELON. Однако все миссии предусматривали, что российские воздушные суда будут летать только над территорией РФ и запускать по Украине ракеты большой дальности класса "воздух-земля" или "воздух-воздух". Об этом рассказали в разведке Министерства обороны Великобритании.

В разведке Великобритании отмечают, что FELON – это самый совершенный российский сверхзвуковой боевой самолет пятого поколения. В таких воздушных судах применяются технологии малозаметности и передовая авионика.

Поэтому в Москве боятся скомпрометировать секретные технологии и сократить перспективы экспорта в случае, если они потеряют такие самолеты во время войны против Украины.

"Россия, скорее всего, отдает приоритет тому, чтобы избежать ущерба для репутации, сокращения экспортных перспектив и компрометации секретных технологий, которые могут возникнуть в случае потери FELON из-за Украины. Это симптом того, что Россия, как и ранее, не склонна к риску, применяя свои военно-воздушные силы в войне", – отмечают в британской разведке.

Ранее представитель пресс-службы ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов отмечал, что российская стратегическая авиация уже старая и оккупантам всё сложнее применять ее для обстрелов Украины. Проводить обслуживание таких воздушных судов становится всё труднее. Только после победы Украины в войне от стратегической авиации РФ ничего не останется.

Напомним, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов рассказал, что в РФ после взрывов на аэродроме "Энгельс" перебросили свои стратегические бомбардировщики Ту-95МС и Ту-22М3 в Приморский край на Дальний Восток. Однако Украина при необходимости сможет их достать и там.

Вас также может заинтересовать: