glavred
УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Путин в тупике, война будет идти до его ликвидации или свержения – Чорновил

9 января 2023, 12:30
РФ ищет любые способы для переговоров с целью собрать достаточно серьезный боевой кулак.
Тарас Чорновил, владимир путин
Тарас Чорновил спрогнозировал дальнейшие шаги Владимира Путина / Фото УНИАН, сайт Кремя

В войне против Украины российская политическая верхушка путей отступления для себя не оставила, заявил политический аналитик, бывший народный депутат Украины Тарас Чорновил.

"Надо понимать, независимо от того, есть у Путина ресурс или нет, он все равно будет продолжать давить в том же направлении", - подчеркнул он в интервью Главреду.

Аналитик пояснил, что после официальной аннексии украинских территорий Путин полностью заблокировал себе любые пути отступления.

"Что для Путина довольно странно, потому что раньше он был достаточно осторожным и никогда не загонял себя в тупик. После этого ни одного варианта для перемирия с Россией не существует", - уверен он.

Собеседник говорит – сложно представить себе украинского политика, который скажет, что Украина идет на мир и закрепляет статус-кво на линии разграничения.

"Для России даже не захватить территории, которые по их Конституции "оккупированы" Украиной, неприемлемо, поэтому они не имеют пути отступления", - подчеркнул он.

Вместе с тем бывший нардеп не исключил, что РФ ищет любые способы для переговоров для того, чтобы собрать достаточно серьезный боевой кулак и нанести мощный удар уже в середине лета 2023 года.

Чорновил добавил, что Путин все равно будет воевать: вплоть до того момента, пока в РФ не произойдет кардинальных изменений, которые могут привести к его ликвидации и свержению.

Угроза нового наступления РФ

Ранее сообщалось, что пезидент государства агрессора Владимир Путин планирует призвать в 2023 году около двух миллионов россиян на войну с Украиной.

Об этом шла речь на совещании президента РФ с силовиками, сообщает Telegram-канал Генерал СВР, публикующий инсайды из Кремля.

Уточняется, что кремлевская верхушка планирует начать следующий этап мобилизации без официального объявления и сделать его скрытым.

В свою очередь в Главном управлении Министерства обороны рассказали о том, как российский оккупанты планируют использовать мобилизованных в войне против Украины.

России будет нужно два месяца, чтобы подготовить военные формирования, и любой успех врага на поле боя будет зависеть от того, насколько хорошо будут оснащены и обучены мобилизованные РФ. Их планируют использовать в наступательных операциях весной и летом.

Читайте еще:

Тарас Чорновил Владимир Путин война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

12:53

Гороскоп Таро на январь 2023: Козерогам - радость , Водолеям - ожидание, Рыбам - сомнения

12:46

Тело откапывали из-под завалов: РФ обстреляла рынок на Харьковщине, погибла владелица мясного магазинаФотоВидео

12:30

Путин в тупике, война будет идти до его ликвидации или свержения – ЧорновилВидео

12:24

Умер светоч украинской музыки, композитор Сергей Круценко - Джамала винит в его смерти оккупантов

12:19

ВСУ продвигаются на Луганщине, в войсках РФ есть расстрелы за отказ атаковать – ГайдайВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

12:08

У Дуды рассказали, что Польша сможет передать ВСУ только небольшое число танков Leopard

12:00

В России начнутся бунты, Путина могут убрать и свалят все на него - Чорновил

11:45

Блэкаутов в Киеве с февраля может не быть, если план энергетиков удастся – экспертВидео

11:28

"Оккупантов сносим, уничтожили более 100 россиян": десантник ВСУ об обороне СоледараВидео

Реклама
11:18

Германия может передать Украине часть БМП Marder из собственных запасов – Der Spiegel

11:08

Под Бахмутом в боях с оккупантами РФ погиб волонтер и защитник Украины Денис Галушко

10:57

"Россия развалится": жестокая борьба за власть после Путина разрушит РФ – Foreign PolicyВидео

10:55

Киркоров назвал свои песни "культурой" и мычит из-за попадания в санкционный список

10:51

"Ужас как страшно": в Белгороде и Курске паника из-за мощной "бавовны"ФотоВидео

10:41

Девочка созрела: экс-супруг Лорак показал их "фигуристую" дочь в купальнике

10:36

"Это жертвенная тактика": Западу выгодно, чтобы Украина долго исчерпывала ресурс РФ - Маломуж

10:25

Гороскоп на сегодня 9 января 2023: Овнам – ворох работы, Девам – яркие эмоции, а Рыбам – команда

10:01

Оружие Украине – путь к миру, РФ мобилизовала 200 тыс. солдат и не остановится – СтолтенбергВидео

10:00

РФ боится применять свои новейшие самолеты против Украины – разведка БританииВидео

09:59

Обои можно не срывать: как убрать плесень на стенах

Реклама
09:16

"Нас ждет тяжелый период": генерал Маломуж рассказал о перспективах хода войны в Украине

09:10

На каждую полку по брусочку: для чего люди кладут мыло в шкаф

09:09

"Думал, что 40 млн человек будут визжать от страха": в ОП объяснили "пугалку" Путина о новом наступленииВидео

08:58

Танки Leopard для армии Украины: в ФРГ допустили передачу Киеву мощных боевых машинВидео

08:29

РФ изолирована, ракетная война против Украины не поможет ей переломить ход войны - эксперт

08:21

Для "особо одаренных" россиян: вам этой войны не выиграть, у Путина нет шансовмнение

08:15

В ОП объяснили, почему Ермак пишет ребусами

07:47

"РФ уже готова бежать из Крыма и Донбасса": Подоляк рассказал, как из Украины будут выгонять оккупантовВидео

07:25

Италия может одобрить новую военную помощь Украине не раньше февраля - La Repubblica

06:37

В РФ нарастает недовольство из-за фейка Шойгу об "акте мести за Макеевку" – ISW

06:20

Как Михалков пытался продаться американцам, но его не купилимнение

04:00

Как выбрать повербанк для зарядки гаджетов: важные нюансы, на которые стоит обратить вниманиеВидео

03:20

Самые вкусные пампушки с зеленью: фирменный рецепт, который получается у всех ​Видео

03:03

"Мужика надо": Волочкова полностью разделась, прикрывшись куском тканиВидео

02:30

Максимальные морозы до – 24°: украинцам назвали сроки арктической аномалииВидео

02:03

В стиле Мортиши Аддамс: "мама" Дженны Ортеги в полупрозрачном комбинезоне засветила пышное декольте

01:34

Стельки с фольгой - как носить, чтобы ноги были в тепле

00:51

Почему 9 января нельзя никому трогать ножи и ходить босиком по полу: приметы и важные запреты дняВидео

00:15

"Надо достроить элементы государства": в ОП рассказали, пойдет ли Зеленский на второй срокВидео

08 января, воскресенье
23:46

"Богиня-русалка": Алина Гросу в тесном бикини похвасталась загаром на пышных изгибах

Реклама
23:30

"Это будет чудесное время": Подоляк анонсировал "интересные" процессы в РФ в ближайшие 4 месяцаВидео

23:07

В Украину ворвется потепление: синоптики рассказали, сколько продержатся сильнейшие морозыВидео

22:44

Энергетика зашкаливает: названы самые успешные женские именаВидео

22:02

Что происходит в Бахмуте и Соледаре: Зеленский рассказал о ситуации в горячих точкахВидео

22:00

"Покойся с миром, братик": Потап рассказал о смерти украинского режиссера

21:45

"Мир снова увидел, как Россия врет": Зеленский разнес рождественское "перемирие" ПутинаВидео

21:45

Не от хорошей жизни: зачем в СССР двери обшивали дермантином

21:41

"Животик очевиден": Лободу поздравляют с беременностью

21:30

Бойцы ВСУ ловко отработали по вражеским целям: уничтожено сразу три дорогущих российских вертолетаВидео

21:02

В Запорожской области россияне расстреляли своих военныхВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Синоптик
Магнитная буряПогода на выходныеПрогноз погодыПогода на неделюПогода зима
Рецепты
Консервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023Закуски
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиНовогодний маникюр
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять