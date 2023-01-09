Путин в тупике, война будет идти до его ликвидации или свержения – Чорновил

РФ ищет любые способы для переговоров с целью собрать достаточно серьезный боевой кулак.

Тарас Чорновил спрогнозировал дальнейшие шаги Владимира Путина / Фото УНИАН, сайт Кремя

В войне против Украины российская политическая верхушка путей отступления для себя не оставила, заявил политический аналитик, бывший народный депутат Украины Тарас Чорновил.

"Надо понимать, независимо от того, есть у Путина ресурс или нет, он все равно будет продолжать давить в том же направлении", - подчеркнул он в интервью Главреду.

Аналитик пояснил, что после официальной аннексии украинских территорий Путин полностью заблокировал себе любые пути отступления.

"Что для Путина довольно странно, потому что раньше он был достаточно осторожным и никогда не загонял себя в тупик. После этого ни одного варианта для перемирия с Россией не существует", - уверен он.

Собеседник говорит – сложно представить себе украинского политика, который скажет, что Украина идет на мир и закрепляет статус-кво на линии разграничения.

"Для России даже не захватить территории, которые по их Конституции "оккупированы" Украиной, неприемлемо, поэтому они не имеют пути отступления", - подчеркнул он.

Вместе с тем бывший нардеп не исключил, что РФ ищет любые способы для переговоров для того, чтобы собрать достаточно серьезный боевой кулак и нанести мощный удар уже в середине лета 2023 года.

Чорновил добавил, что Путин все равно будет воевать: вплоть до того момента, пока в РФ не произойдет кардинальных изменений, которые могут привести к его ликвидации и свержению.

Угроза нового наступления РФ

Ранее сообщалось, что пезидент государства агрессора Владимир Путин планирует призвать в 2023 году около двух миллионов россиян на войну с Украиной.

Об этом шла речь на совещании президента РФ с силовиками, сообщает Telegram-канал Генерал СВР, публикующий инсайды из Кремля.

Уточняется, что кремлевская верхушка планирует начать следующий этап мобилизации без официального объявления и сделать его скрытым.

В свою очередь в Главном управлении Министерства обороны рассказали о том, как российский оккупанты планируют использовать мобилизованных в войне против Украины.

России будет нужно два месяца, чтобы подготовить военные формирования, и любой успех врага на поле боя будет зависеть от того, насколько хорошо будут оснащены и обучены мобилизованные РФ. Их планируют использовать в наступательных операциях весной и летом.

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