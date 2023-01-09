В России начнутся бунты, Путина могут убрать и свалят все на него - Чорновил

Путина не отдадут в Гаагу живым, на него будут валить вину за проигрыш, убежден Тарас Чорновил.

Путина либо сдадут в Гаагу элиты, либо уберут приближенные - Тарас Чорновил / Главред

Полномасштабное вторжение России в Украину всколыхнуло российское болото, раскрывая значительное количество социальных проблем. В частности, несмотря на поддержку войны против Украины, россияне вынуждены мириться с последствиями действий Москвы в виде западных санкций. Проблемы в российском обществе постепенно нарастают, что в скором будущем грозит руководству Кремля бунтами и потерей контроля над ситуацией в РФ.

В интервью Главреду политический аналитик, бывший народный депутат УкраиныТарас Чорновил рассказал о том, где Россия может получить ресурсы для продолжения войны, какова вероятность начала бунтов в России в 2023 году, стоит ли ожидать раскола России, а также почему Путина будет трудно выдать в Гаагу живым.

Хватит ли у России средств, сил и оружия для продолжения войны в 2023 году?

Все будет зависеть от того, какую войну РФ планирует вести и чего собирается ею достичь. Мы уже поняли, что задней передачи в этой "Ладе Калине", которой является Путин и его система, нет. Поэтому, к большому сожалению, путей отступления они себе не оставили. Надо понимать, независимо от того, есть у Путина ресурс или нет, он все равно будет продолжать давить в том же направлении. Потому что после 21 сентября, в день официальной аннексии украинских территорий, он полностью заблокировал себе любые пути отступления. Что для Путина довольно странно, потому что раньше он был достаточно осторожным и никогда не загонял себя в тупик. После этого ни одного варианта для перемирия с Россией не существует. Потому что сложно представить себе украинского политика, который скажет, что Украина идет на мир и закрепляет статус кво на линии разграничения. Для России даже не захватить территории, которые по их Конституции "оккупированы" Украиной, неприемлемо, поэтому они не имеют пути отступления.

Впрочем, в России ищут любые способы для переговоров с сохранением статуса кво, которые дадут возможности для выхода из-под санкций через полгода, или хотя бы для того, чтобы собрать достаточно серьезный боевой кулак и нанести мощный удар уже в середине лета 2023 года. То есть когда будет сухо, можно будет разворачивать танковые войска и все остальное в духе классической военной операции времен Второй мировой войны.

В Украине на это уже не пойдет никто, а отказаться от территорий Кремлю теперь нельзя, хотя до того можно было врать россиянам о разгроме лабораторий НАТО и тому подобном.

Но продать мир на основе отказа от территорий Путин не может. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, не имеет значения, будут ли у Путина войска - он все равно будет воевать. Вплоть до того момента, пока в РФ не произойдет кардинальных изменений, которые могут привести к его ликвидации и свержению.

Финансовые ресурсы России сокращаются из-за обвала поступлений от нефтегазовой сферы в декабре, что свидетельствует о потере этой сферы для бюджета РФ. Поэтому теперь россияне выискивают временные пути, по которым можно что-то сделать. Например, Путин, согласно сообщению Института исследования войны, намерен конфисковать ресурсы и активы тех российских олигархов, которые не поддерживают войну России против Украины. Правда это или нет, но эти активы - это ресурс для ведения войны по крайней мере еще в течение года. Нехватка оружия не дает возможностей РФ проводить наступательные операции. Мы видели, как россияне захлебываются под Бахмутом, и ситуация дальше только ухудшается. У Украины там тоже серьезные потери, но русские не могут прорвать Бахмут, а украинские военные, наоборот, создают условия для прорыва русского фронта. Поэтому русские, не имея достаточного количества оружия, будут и впредь стягивать на фронт все, что только можно, и продолжать бросать на войну свое "пушечное мясо".

Также стоит не забывать о том, что в РФ почти полтора миллиона человек находятся в системе исполнения наказаний (ФСИН). Из них около 40 тысяч Россия уже отправила на войну и значительную часть уже замучила. Это не будет массированной силой, которую можно сразу бросить в бой. Поэтому их не бросают на войну всех сразу, потому что они прорвутся, захватят оружие и пойдут в противоположную сторону грабить по всей территории РФ. Их можно вкидывать по несколько сотен человек во взводах, батальонах под прикрытием заградотрядов. То есть они находятся под конвоем, их в определенное время бросают в бой, где они, возможно, захватят одну линию окопов. Но таким образом держать фронт можно месяцами, если не будет серьезной военной помощи Украине от Запада.

Плюс российская экономика перешла на военные рельсы - военные заводы работают почти круглосуточно. Что они там производят, не имея нормального снабжения, одному Богу известно, но какая-то броня у них будет, какие-то танки, хоть и слабо оснащенные, они тоже изготавливают. Поэтому, к сожалению, российское наступление будет продолжаться пока не произойдут два события. Первое - если ВСУ удастся осуществить прорыв и выйти на болезненные для РФ точки. Их, по меньшей мере, несколько - разрыв российских позиций вблизи Мелитополя. Ведь Мелитополь сухопутно отрывает Запорожскую область от Донбасса. Кроме Мелитополя, не менее болезненными для России будут прорыв в Донецк и на Луганск. Все эти точки могут перевернуть ситуацию внутри России и спровоцировать там определенное возмущение, поскольку неудачи покажут россиянам, что "Акела промахнулся".

Еще один переломный момент - если наконец у тех, кто проводит эти военные мероприятия в РФ, проснется инстинкт самосохранения и они найдут способ для физической ликвидации Путина. В худшем случае эта война может длиться годами - Запад будет давать оружие, деньги, но не будет здесь воевать, потому что существует фактор давления ядерного оружия. Поэтому все будет зависеть от наших действий.

А может ли Россия в 2023 году получить военную помощь где-то из-за рубежа - из Ирана, Китая? Насколько такая перспектива реальна?

К сожалению, они уже получают помощь. Ракетные обстрелы не давали России того эффекта, на который она надеялась, но иранские дроны позволили перенапрячь нашу систему ПВО. Не было бы этих поставок дронов, они бы захлебнулись.

Что касается баллистических ракет, то с ними до сих пор непонятна ситуация. Однако Иран предполагает для себя определенные ограничения, плюс он имеет свои планы на Ближнем Востоке, Аравийском полуострове, поэтому он не спешит отдавать России избыточный запас. Поэтому определенное количество таких ракет может быть передано РФ, которые та сразу же выстрелит. Но это не будет для нас катастрофой. Тем более, что в случае применения таких ракет, автоматически снимается вопрос о предоставлении Украине немецких ЗРК Patriot. Пока Германия не дает их доставлять дальше Польше, но впоследствии в Германии могут заявить, что не будут против передать эти установки Украине. Это такая хитроумная политика, которой пользуется ряд стран-членов НАТО.

Северная Корея, со своей стороны, может поставлять в РФ излишки своего второсортного оружия в обмен на определенные товары для выживания. Косвенно западные источники утверждают, что такое оружие, в основном стрелковое, поставляют "вагнеровцам". То есть Северная Корея не предоставляет России стратегически важных оборонных ресурсов. Такие ресурсы могла бы предоставить КНР, но, к счастью, Китай умеет считать. Ведь их предупредили о том, что они потеряют в таком случае, потому что даже запрет торговли европейских и американских компаний с Китаем подвергает эту страну катастрофе. Особенно учитывая, что Китай и без того сейчас переживает сложный период в экономике в связи со вспышкой коронавируса. Китай – не Россия, которая готова дать своим гражданам пухнуть от голода ради того, чтобы ее лидер был на высоте. Это страна с более мудрой властью, которая заранее продумывает последствия своих действий. Поэтому мне кажется, что Китай не будет поставлять оружие напрямую, но через Китай и Индию "серым" экспортом в РФ могут попадать микросхемы и другие комплектующие. Поэтому это будет поддержкой для российской "оборонки", которая сейчас активно работает. Россия и сейчас может производить более 40 ракет в месяц, что позволит ей раз в месяц делать по меньшей мере один полноценный залп по инфраструктуре Украины и держать нас в постоянном напряжении.

Если говорить о прочности кремлевского режима, то устоит ли он в следующем году в случае бунтов после успешных наступлений ВСУ?

Серьезные возмущения вызывают ощущение слабости режима. Надо понимать, что это - довольно быдловатый народ, на котором сотнями лет отрабатываются определенные тренды. Например, о том, что надо добивать ногами того, кто упал. Это - обязательная норма русского бытия. И если Путин продемонстрирует слабость (например, пойдет на переговоры с отказом от территорий, которые уже нельзя будет продать обществу) и россияне перестанут его воспринимать, против него кто-то вздумает взбунтоваться. Сейчас, фактор того, что более 80% россиян продолжают поддерживать Путина, давит на всех, кто может что-то сделать против него. Россияне сильно деградировали за 300 лет – в них настолько укрепилась самодержавная зависимость, что они даже не могут допустить того, что кто-то может убить Путина. Во-первых, они боятся друг с другом делиться этим, потому что каждый из тех, с кем поделишься, побежит доносить, чтобы получить для себя какие-то преференции. Во-вторых, они ждут, пока население до этого созреет. Но этого не произошло, что для россиян тоже является сдерживающим фактором. Они видят, что "царя любят", поэтому спорить с ним нельзя. Поэтому для того, чтобы у россиян пошатнулось ощущение праведности Путина, ВСУ должны нанести серьезное поражение России. Но для этого пока физически не хватает ресурсов - ни собственных, ни внешних.

Еще один вариант – должно произойти что-то неожиданное. Мы вспоминаем развал Союза, когда Львов, Киев вышли на демонстрации за независимость, а Донбасс стучал касками и поднялся на социальных вопросах. Но мы забываем, что первые бунты, с которых начал рассыпаться СССР, произошли на Кузбассе и Южном Урале - основных промышленных городах. Тогда там действительно произошло что-то колоссальное, просто в истории это старались затереть. Отсутствие сигарет и алкоголя для рабочих завершилось восстанием. Пока в современной России таких предпосылок нет. Как ни странно, эту сферу РФ разгребает еще и с помощью войны. Поскольку цена жизни в России мизерная, а россиянам надо "что-то жрать и пить", то дальнейшие закрытия заводов будут приводить к тому, что в РФ целые города будут оставаться безработными.

Но в какой-то момент социальный бунт в России возникнет. Как именно – никто не знает, это просчитать невозможно. Единственное, что можно предусмотреть, так это основательную наступательную операцию ВСУ, которая вызовет панику в России. Например, ситуация, когда Украина выйдет на грань с Крымом, на россиян бы точно подействовала.

Каковы в таком случае шансы на развал России и на то, что начнут отделяться определенные регионы или какие-то территории?

Я бы на это пока сильно не рассчитывал. В России нет серьезных национальных движений. Все бурятское национально-освободительное движение сосредоточено в Стокгольме в лице трех-четырех женщин, которые уехали из Бурятии и с помощью грантов шведского правительства там работают. Конечно, есть более активные люди, но и они далеки от темы независимости.

Но этого мало. В то же время может рвануть на Кавказе, где существует внутренний клубок противоречий, а существование России сдерживает его от конфликтов. Так же, как Армению и Азербайджан в свое время сдерживало существование Советского Союза.

Пока шансов на развал России немного. Однако американцы, вероятно, понемногу работают с местными элитами и дают им понять, что санкции будут ужесточаться, деньги заканчиваются, финансировать местные элиты Москва уже не может, но будет отнимать у них еще больше. Поэтому выход из-под санкций и улучшения могут начаться для этих элит только тогда, когда они выйдут из-под влияния Москвы. Однако до раскола РФ еще далеко.

Мне кажется, что может произойти другой вариант - инфраструктурная деградация. Российская авиация переживает последние год-два своего существования, и будет все труднее осуществлять перевозки, из-за чего она будет захлебываться. Российский Северный торговый флот тоже уже захлебывается и 2023 год, возможно, станет последним годом полноценной навигации к северным регионам РФ. РЖД заявила, что они переживают сложные технические проблемы, включают режим максимальной экономии. Их еще поддерживали перевозки в Китай, но сейчас он резко начал сокращать поставки российского сырья по железной дороге. А это значит, что в какой-то момент добраться из Москвы в Якутию будет невозможно, в отличие от Китая и США. Но когда Кремль решит отправить туда самолет с псковским десантом, вдруг окажется, что взлетные полосы давно превращены в базар.

Такой развал, который может длиться несколько лет, более реален. Но до него еще надо дожить.

Что будет с самим Путиным, если в России начнутся протесты?

Если Путин тогда еще будет в здравии, то с протестами будут разбираться достаточно быстро. Хватит только заявлений Путина, чтобы ушел ОМОН. Потому что пока Путин воспринимается россиянами как "успешный царь", бунтов не будет. Но если начнется серьезный движ, необязательно Путина убьют - найдется много людей, которые будут понимать, что Путина можно хорошо упаковать в Гаагу, а для себя получить не просто выход из-под санкций, но и невероятные бонусы. Но будут и другие, для кого Путин в клетке в Гааге будет означать Гаагу и для них. Поэтому его приближенные будут делать все, чтобы никто не взял Путина живым. Потому что если Путин умрет, то всю вину в РФ будут валить на него. Поэтому если бунты в России начнутся и будут приближаться к Путину персонально, будет принято консолидированное решение о том, что его нужно убрать.