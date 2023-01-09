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"РФ не воюет с Украиной": у Путина цинично оправдали убийства украинцев

9 января 2023, 13:49
Патрушеву привиделось противостояние России с США и Великобританией. Он цинично заявил, якобы "россияне не питают ненависти к украинцам".
Николай Патрушев, российские военные
Патрушев цинично оправдал убийства украинцев/ сайт Кремля, Минобороны РФ

Секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев выдал новое циничное заявление относительно войны России против Украины. Он сказал, якобы его страна "не воюет против Украины" и россияне "не питают ненависти к украинцам".

В стиле кремлевской пропаганды Патрушев всю вину за войну спихнул на НАТО. Согласно его безумным представлениям, происходит противостояние России против НАТО, а не Украины. Самыми большими врагами РФ путинский прихвостень считает США и Великобританию. Об этом он сказал российским пропагандистским СМИ.

Он назвал нынешнюю войну "попыткой Запада противостоять России руками украинцев".

"Мы не воюем с Украиной, потому что ненависти к простым украинцам у нас по определению быть не может. События в Украине – это не столкновение между Москвой и Киевом, это военное противостояние НАТО, а прежде всего США и Англии, с Россией. Боясь прямого соприкосновения, натовские инструкторы загоняют на верную смерть украинских парней", – цинично заявил Патрушев.

Также он продолжил проталкивать традиционную кремлевскую пропаганду об украинцах и россиянах как "одном народе". А преступную оккупацию украинских территорий Патрушев назвал "освобождением территорий РФ".

Ранее бывший президент страны-агрессора РФ Дмитрий Медведев в очередной раз разразился оскорблениями в адрес Украины – из-за отказа официального Киева от предложенного Кремлем рождественского "перемирия". Медведев выдал текст, полный лицемерия. К примеру, он заявил, якобы на Рождество оккупанты протянули украинцам "руку христианского милосердия".

Напомним, ранее профессор политологии Университета Рутгерса в Нью-Йорке Александр Мотыль отмечал, что после ухода от дел российского диктатора Владимира Путина, в стране-агрессоре России начнется жестокая борьба за власть между крайними правыми националистами. Во время этой борьбы РФ потеряет остатки военного потенциала и может распасться.

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