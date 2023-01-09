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Взорвали оккупантов вместе со складом БК: детали мощной "бавовны" в Мелитополе

9 января 2023, 13:39
"Бавовна" в Мелитополе произошла в ночь на 8 января, на "Гидромарше" и "Мелитополь компрессор".
дым
В Мелитополе произошла новая "бавовна" / pixabay.com

Появились новые подробности мощных взрывов, которые на выходных прогремели в захваченном РФ Мелитополе Запорожской области.

По данным мэра Мелитополя Ивана Федорова, взрывы прогремели на территориях двух предприятий, где российские оккупанты обустроили свои базы с боекомплектом.

Он уточнил, что "бавовна" произошла в ночь на 8 января, на "Гидромарше" и "Мелитополь компрессор".

"На базе этих двух предприятий россияне разместили склады боеприпасов. В ночь с субботы на воскресенье по этим базам произошли попадания", - говорит мэр Мелитополя.

По его данным, в результате взрывов детонация длилась до 6 утра, при этом точное количество уничтоженных оккупантов неизвестно, однако в больницу привезли по меньшей мере 10 военных РФ.

"Продолжение "фейерверка" было в 1 час дня в воскресенье и россияне поняли, что их военной базы со складами - нет", - добавил Федоров.

Ранее сообщалось, что в захваченном российскими оккупантами Мелитополе Запорожской области прогремел мощный взрыв, после чего российские оккупанты закрыли выезды из города.

Около 14:00 в самом центре города - в районе Шахматной школы раздался громкий взрыв.

Напомним, в районе села Дмитриевка Бердянского района Запорожской области в результате удара ВСУ уничтожены ЗРК С-300 вместе с оккупантами.

Об этом сообщил в Telegram украинский политолог, а ныне военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов.

"И именно в процессе зарядки комплекса по точным координатам разведки украинская арта нанесла удар. В этот момент там находилось порядка 25 единиц ЗРК, краны для зарядки и сами ракеты. После удара сообщают о продолжительной детонации и пожаре, который смогли ликвидировать только через два часа", - отметил он.

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