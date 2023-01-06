"Отвергли протянутую руку христианского милосердия": Медведев обезумел из-за отказа Киева от перемирия

Дмитрий Медведев разразился оскорблениями из-за отказа Киева от лицемерно предложенного Кремлем "перемирия" на Рождество.

Дмитрий Медведев / коллаж фото УНИАН

Бывший президент страны-агрессора, РФ, Дмитрий Медведев в очередной раз разразился оскорблениями в адрес Украины − из-за отказа официального Киева от предложенного Кремлем рождественского "перемирия".

Медведев выдал текст, полный лицемерия. К примеру, он заявил − мол, на Рождество оккупанты протянули украинцам "руку христианского милосердия".

"Украинцам была протянута рука христианского милосердия в великий праздник. Их руководители ее отвергли. Думаю, большинство наших военнослужащих, принимающих участие в "СВО", спокойно выдохнули, услышав отказ главных украинских клоунов прекращать огонь на Рождество. Меньше проблем и лукавства", – написал он.

Но в своем безумии Медведев пошел дальше и сказал – якобы Украина, которая более десяти месяцев героически защищается от постоянных ракетных, авиаударов и атак дронами, обстрелов со стороны армии русских оккупантов, "понимает только грубую силу".

"И визгливо требуют жратву от хозяев. На этом основана дрессура. И она будет продолжена западными свинопасами", – брызгая слюной на клавиатуру, писал Медведев.

Скандальные заявления Медведева

Напомним, ранее сообщалось о том, что Медведев выдал в общественное пространство прогноз на будущий год. В потоке его бредового сознания США ожидает гражданская война, выделение Калифорнии и Техаса в самостоятельные государства, создание союзного государства Техаса и Мексики. А потом якобы именно Илон Маск станет президентом США - но только в части штатов, закрепленных после гражданской войны за республиканцами.

Ранее Дмитрий Медведев заявлял, что Россия воюет не за территории, а "защищает людей". По его словам, задача РФ - "остановить от верховного властелина Пекла".

До того Медведев пугал жителей Земли ядерными угрозами. Он говорил, что Россия может применить ядерное оружие в случае "нападения" на "ее территории" или союзников Москвы. Также он сказал, что Кремль приложит "максимум усилий", чтобы у Украины не появилось ядерного оружия.

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