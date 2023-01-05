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"5% на то, что перемирие будет": эксперт пояснил, что на самом деле означает заявление Кремля

5 января 2023, 19:16
Российские оккупанты могут воспользоваться перемирием для наращивания силы.
Украинские военные, ВСУ, российские военные
Путин объявил рождественское перемирие , но его может не быть / коллаж фото 93-я омбре Холодный Яр, Минобороны РФ

Российский диктатор Владимир Путин хочет показать миру, что он якобы "хочет перемирия". Однако на самом деле оккупанты хотят усилить свои позиции. Об этом заявил военный эксперт Петр Черник, сообщает ТСН.ua.

"Это сигнал своей массе о том, насколько он "гениальный настоящий лидер", о том, что у него есть "христианское милосердие". Этот сигнал быдломаса съест с невероятным вкусом. Кроме того, этот шаг призван консолидировать свою недонацию вокруг себя", - сказал Черник.

Он также убежден, что вероятность настоящего перемирия со стороны оккупантов достаточно низкая. Черник дает лишь 5% на то, что перемирие состоится. Но, по его мнению, оно ни к чему не приведет.

"Если перемирие длилось бы две недели, то у обеих сторон появилась возможность для серьезной перегруппировки сил. За полтора суток оккупанты могут успеть разве что сделать насыщение определенного участка фронта боеприпасами и личным составом", - добавил эксперт.

"Рождественское перемирие"

5 января президент страны-агрессора Владимир Путин потребовал от министра обороны РФ Сергея Шойгу ввести режим прекращения огня. Как сообщается на сайте Кремля, Путин поручил ввести с 12:00 6 января до 24:00 7 января режим прекращения огня "по всей линии боевого соприкосновения в зоне СВО".

В этот же день российские захватчики убили в городе Берислав Херсонской области целую семью – они во время атаки с воздуха попали в их дом. Погибли родители и их 12-летний сын.

Напомним, патриарх Кирилл, который ранее призвал убивать украинцев, призвал установить "рождественское перемирие" с 6 по 7 января. Соответствующее заявление было опубликовано на официальном сайте Московского патриархата.

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